KOOP-İŞ’ten geçici ve taşeron işçiler için kampanya

Mehmet KAYA

ANKARA - KOOP-İŞ Sendikası, emeklilikte yaşa takılanlar, geçici işçiler, kamuda taşeron eliyle işçi çalıştırılması başta olmak üzere sosyal ve çalışma hayatı sorunlarına yönelik kampanya başlattı. Kampanyaya ilişkin bir açıklama yapan KOOP-İŞ Başkanı Eyüp Alemdar, ““Başta üyelerimiz olmak üzere tüm çalışanların sesi olacağız ve haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” dedi.

KOOP-İŞ’ten yapılan açıklamada, çalışma hayatına ilişkin öncelikli olan bu sorunları kamuoyu gündeminde ön sıralara taşımak istedikleri vurgulandı. Eyüp Alemdar açıklamasında, TÜRK-İŞ öncülüğünde bütün sorunların çözümü için çaba harcandığı hatırlatılarak, “Bilinmelidir ki başta üyelerimiz olmak üzere tüm çalışanların sesi olacağız ve haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Artık günümüzde geçici işçilik, taşeron işçiliği gibi konular gündemden çıkmalı, çalışma yaşamındaki bu tür atipik istihdam biçimlerine son verilmelidir. Geçici işçilik, adı üstünde, kısa süreli bir istihdam biçimidir. 15 yıl, 20 yıl gibi sürelerle geçici işçilik olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

KOOP-İŞ’ten yapılan açıklamada gündeme taşınan sorunlar ve talepler de sıralandı. Buna göre, kamuda her yıl istihdam edilen ve genellikle 10 ay çalıştırıla geçici işçilerin, sürekli işçi kadrosuna alınması, 696 sayılı KHK ile kadroya geçenlerin tayin hakları tanınmalı, resen emeklilik uygulamasına son verilmesi, üniversitelerin iktisadi işletme ve sosyal tesislerinde çalışan işçilerin mali hakları, genel bütçeden karşılanması, kamuda taşeron uygulamalarına son verilmesi ve adil bir şekilde emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözülmesi talep edildi.