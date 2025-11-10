Kooperatiflere 34,8 milyon liralık hibe desteği verilecek

Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla uygulanan KOOP-DES programı kapsamında yeni destek dönemine ilişkin değerlendirmeleri tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılından bu yana yürütülen programla kooperatiflere makine-ekipman ve demirbaş alımı, sergi ve fuar katılımı ile nitelikli personel istihdamı gibi alanlarda hibe desteği sağlanıyor. Bugüne kadar 772 kooperatifin 826 projesine yönelik hibe kararlarının toplam tutarı 110,5 milyon liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarla üretimin tabana yayılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

2025 yılı çağrı dönemi kapsamında ise 45 ilden 63 kooperatifin 68 projesi destek almaya hak kazandı. Bu projelere toplam 34,8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanacak.

45 ilde yürütülecek

Destek sağlanacak iller, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat olarak sıralandı.

Bakanlık ayrıca, kooperatiflerin artan maliyetleri ve ekonomik koşulları dikkate alarak 2025 yılı için destek limitlerini yükseltti. Buna göre;

• Makine-ekipman ve demirbaş alımı desteği 400 bin liradan 1 milyon liraya,

• Sergi ve fuar katılımı desteği 60 bin liradan 150 bin liraya,

• Nitelikli personel istihdamı desteği ise iki personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya çıkarıldı.

Bu artışlarla kooperatiflerin üretim altyapılarını modernize etmesi, pazarlama gücünü artırması ve istihdam kapasitesini genişletmesi amaçlanıyor.