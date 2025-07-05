Kooperatiflere tam destek: Bakan Bolat’tan dayanışma çağrısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 5 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kooperatifçiliğin üretim, paylaşma ve dayanışmanın en nadide tezahürü olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kooperatiflerimizi destekleyerek, el birliğiyle, ortak aklın bereketiyle yarınlarımızı inşa etmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bolat, kooperatifçiliğin Anadolu’nun köklü imece kültüründen beslendiğine dikkat çekerek, bu yapıların bugünün vizyonuyla harmanlanarak toplumsal refaha katkı sunduğunu belirtti.

"Kooperatiflerimiz, üretimin ve paylaşmanın en güzel timsali"

2025’in Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Bolat, bu dönemi bir dönüm noktası olarak niteledi. “Kooperatiflerimiz, üretimin, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel timsallerindendir” diyen Bolat, bu yılın temasının “Kooperatifler daha iyi bir dünya için kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler sunar” olduğunu belirtti.

191 bin kişiye ulaşıldı

Ticaret Bakanı Bolat, yılın ilk 6 ayında yapılan çalışmalarla özellikle gençler ve kadın girişimciler odağa alınarak ülke genelinde önemli faaliyetler yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda yaklaşık 191 bin vatandaşa ulaşıldığını açıklayan Bolat, bu çalışmaların Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma hamlesine katkı sunduğunu kaydetti.

Kooperatiflerin 6 milyon ortağı ve çalışanıyla Türkiye’nin geleceğinde büyük rol oynadığını belirten Bolat, bu çabanın daha müreffeh ve umut dolu bir Türkiye için önemli olduğunu ifade etti.

KOOPDES hibe destekleri artırıldı

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da Kooperatifler Yılı Komitesi tarafından yürütülen çalışmalara değinildi.

Bu çerçevede, KOOPDES Programı kapsamındaki hibe desteklerinin 2,5 kat artırıldığı ve üretim, pazarlama, istihdam gibi alanlarda kooperatiflerin kapasitelerinin güçlendirildiği bildirildi.

Özellikle kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması, üniversitelerde kampüs kooperatifçiliği, ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim filmleri ve sunumlar, ceza infaz kurumlarındaki bireyler ve bağımlılar için kooperatif eğitimleri gibi birçok faaliyet yürütüldü.

2025-2029 kooperatifçilik stratejisi hazır

Bakanlık, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı da tamamladı. Bu stratejiyle, kooperatiflerin rekabet gücü yüksek, çevreye duyarlı, adil paylaşımı esas alan ortaklıklar olarak gelişmesi hedefleniyor.

Yılın ikinci yarısında da çalışmalar devam edecek. Bu kapsamda, 28-31 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı düzenlenecek, Uluslararası Kooperatifçilik Hukuku Sempozyumu yapılacak ve strateji belgesi kamuoyuyla paylaşılacak.