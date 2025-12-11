Koornavirüs aşısını geliştirmişti: Pfizer çalışanlarının yüzde 76 işten çıkarıldı

Pandemi döneminde koronavirüs aşısını BioNTech ile yaptığı ortaklıkta geliştiren Pfizer, maliyetleri azaltmaya yönelik çok yıllı yeniden yapılandırma süreci kapsamında İsviçre’de geniş çaplı personel azaltımına gidiyor.

Yüzlerce çalışan ile yollar ayılacak

Bloomberg News’e konuşan konuya hakim kaynaklar, şirketin bu uzun vadeli tasarruf planı doğrultusunda ülkede yüzlerce çalışanıyla yollarını ayıracağını aktardı.

ABD merkezli ilaç devi, İsviçre’deki çalışan sayısını yıl bitmeden mevcut 300 civarından yaklaşık 70’e indirecek. Ay başında Pfizer’ın İsviçre operasyonlarını uzun süredir yöneten Sabine Bruckner’in yerine Rea Lal getirilmişti.

7 milyar dolarlık maliyet düşürme planı

New York merkezli firma, pandemi sonrası dönemde yeniden büyüme stratejisini şekillendirmeye çalışırken 2027’ye kadar 7 milyar doları aşacak bir maliyet azaltım programını sürdürüyor.

Şirket adına konuşan bir sözcü, e-posta yoluyla yaptığı bilgilendirmede kaynakları “düzene soktuklarını ve yeniden hizaladıklarını” belirtti.

Kasım ayında ise Novartis AG, otomasyon yatırımlarındaki ilerleme nedeniyle İsviçre’de 550’ye kadar çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.