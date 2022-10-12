Köprü krediye ihtiyaç duyuyoruz

Mehmet KAYA / MUĞLA

Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, KOBİ’lerin güvenlik ihtiyacının son dönemde arttığını buna karşılık genel insanlı güvenlik hizmetlerini karşılamakta zorlandıklarını kaydetti. Türkiye’de, teknolojik uzaktan izleme sistemlerin ve alarm sistemlerinin kullanıldığı, KOBİ’lerin makul ücretlerle hizmet alabileceği alanda da faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını kaydeden Kösereisoğlu teknolojik çözümlerle güvenlik ihtiyacının karşılanabileceğini kaydetti. Securitas’ın yakın zamandaki alımlarının ardından organik büyümeye geçtiğini, orta vadede yeni bir alım planlamadıklarını açıkladı. Kösereisoğlu, sektörde finansman sorununun da gözlendiğini kaydetti. Geçmişte, vadeli alacakları ile ödemeler arasındaki zaman uyumsuzluğu nedeniyle köprü krediler kullanıldığını, alacakların yüzde 30’ları seviyesinde köprü kredi kullandıklarını ancak gelinen ortamda bu oranın yüzde 100’lere kadar çıktığını kaydeden Kösereisoğlu, miktar olarak bu artış bir yana köprü kredi bulmakta sektörün zorlandığını açıkladı.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Kösereisoğlu, Securitas Türkiye’nin teknoloji alanında yaptığı yatırım ve satın almaları tamamladığını ve orta vadede yeni bir alım planlamadığını kaydetti. Organik büyümeye ağırlık vereceklerini belirten Kösereisoğlu, 2023’te mevcut 21 bin 300 olan istihdamlarını 23 binin üzerine taşımak; ciroda da yüzde 75 büyüme ile yılı 5.2 milyar TL’nin üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

KOBİ’lerin makul ücretli güvenlik taleplerini karşılamak üzere, uzaktan erişim sistemleri, alarm sistemlerini de geliştirdiklerini hatırlatan, son dönem satınalmaların bu alana yoğunlaştığını vurgulayan Kösereisoğlu, “Tüm müşteri gruplarında elektronik çözümlerin cirodaki payı 2022’de yüzde 13,5’u geçecek. 2023’te ise bu oranı yüzde 14'ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Buna paralel teknoloji yatırımlarımızı her geçen yıl artırıyoruz. 2021’de teknolojiye 12,5 milyon TL yatırım yaptık. 2022 için hedefimiz 25 milyon TL. 2023 için teknoloji yatırımı hedefimiz 40 milyon TL” dedi.

Güvenlik çalışanlarının sosyal durumu

Güvenlik sektöründe çalışan sirkülasyonunun hızlı olduğunu hatırlatan Kösereisoğlu, uzun vadeli sosyal ve diğer hakları sağlama açısından bu durumun şirketler açısından zorluklar yarattığını belirtti. Turizm bölgeleri gibi bazı özellikli işlerde en önemli çalışma sorunlarından olan barınmaya yönelik lojman çözümüne gittiklerini kaydeden Murat Kösereisoğlu “Özellikle büyük şehirlerdeki yaşam şartları ve barınma giderlerinin yüksekliği istihdamı olumsuz etkiliyor. Çalışacak eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. Lojman desteği ile Securitas Türkiye olarak bu konuda önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz” dedi.

Tahsilat süresi ortalamada 10 gün arttı, finansman ihtiyacı yükseldi

Aynı zamanda Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı olan Murat Kösereisoğlu, sektörün 330 bin kişilik istihdama ulaştığını hatırlattı. Sektörün alacak tahsil süresinin ortalamada 34-35 günden son dönemde 45 güne çıktığını belirterek, bunun finansman gerekliliği oluşturduğunu hatırlattı. Sektörde ciro yükselişine karşılık asgari ücretteki yükselişe bağlı ücret artışları da yaşandığını belirten Murat Kösereisoğlu, İstanbul, Muğla gibi bazı bölgelerde yaşam koşullarının ağırlığı nedeniyle yüksek ücretlerin verildiğini kaydetti. Güvenlik sektöründeki kişilerin de geçim şartları nedeniyle ilave iş yapmasının gözlenen bir durum olduğunu kaydeden Kösereisoğlu asgari ücrete yönelik olarak bir soru üzerine Ocak ayında normal döneminde yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyona göre bir artış tahmin ettiğini ancak seçim öncesi yeniden bir artışın olabileceği ihtimalini de akılda tuttuklarını vurguladı. Kösereisoğlu TBMM’de görüşmeleri devam eden torba yasa ile yemek desteği benzeri doğalgaz ve elektrik desteğinin de mevzuata girmesiyle, kendilerinin de bu yönde ödemeler için değerlendirme yaptıklarını vurguladı.