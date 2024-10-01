Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam iddiası!

Köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlerin garanti ödemelerine zam geleceğini duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, buna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Zamlı tarifeyi açıkladı

Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Yavuzyılmaz, Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretinin 1.870 lira, Çanakkale Köprüsü’nün 760 lira, Avrasya Tüneli’nin 238 lira ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişlerin 204 lira olacağını iddia etti.

'Bugünden itibaren geçerli olacak'

"AK Parti, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yaptı" diyerek güncel rakamları duyuran Yavuzyılmaz, zamlı tutarın bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi.

Yavuzyılmaz'ın iddiasına göre güncellenen rakamlar şöyle;