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Köprü ve otoyol ücretlerine zam yolda

Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıklayan Ulaştırma Bakanı Arslan, düzenlemeleri yaparken enflasyonun dikkate alınacağını dile getirdi.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam yolda
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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.

"2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak" diyen Bakan Arslan, "Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

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