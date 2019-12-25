Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir

25 Aralık 2019

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden kasım ayında yapılan 9 milyon 831 bin 948 araç geçişinden 40 milyon 640 bin 696 lira ücret alındı.

Geçen ay otoyollardan yapılan 27 milyon 297 bin 275 araç geçişinden de 152 milyon 855 bin 270 lira gelir elde edildi.

Yılın 11 ayında ise köprü ve otoyollardaki 418 milyon 999 bin 290 araç geçişinden toplam 1 milyar 823 milyon 300 bin 424 lira gelir sağlandı.

Geçen yıl 420 milyon araçtan 1,59 milyar gelir elde edilmişti

2018 yılının ilk 11 ayında köprü ve otoyollardan 420 milyon 82 bin 901 araçtan geçmiş ve 1 milyar 593 milyon 878 bin 612 lira gelir elde edildi.