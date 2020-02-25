Köprü ve otoyollardan ocakta 189.5 milyon lira gelir

25 Şubat 2020

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ocak ayında 9 milyon 453 bin 354 araç geçişinden 39 milyon 294 bin 951 lira ücret alındı.