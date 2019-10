Körfez bölgesinin büyükelçileri Boğaziçi Zirvesi için buluştu

29 Ekim 2019

Bu sene 10'uncusu gerçekleştirilecek olan ve dünyanın her yerinden devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve iş dünyasının önemli temsilcilerinin ağırlanacağı Boğaziçi Zirvesi 26-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Zirve öncesi gelenekselleşen Büyükelçiler toplantısının 7'incisi Ankara'da yapılırken, toplantıya Körfez bölgesinden aralarında Arap Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Suudi Arabistan, Libya, Moritanya ve Tunus gibi ülkelerin büyükelçi ve temsilcilerinin de yer aldığı toplam 25 devlet adamı katıldı. Geleneksel Büyükelçiler Buluşması’na Körfez bölgesinden gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, bölge ülkelerinin ikili ekonomik ve politik ilişkileri geliştirmek için çok istekli olduklarını kaydetti.

Rekor katılım bekleniyor

Büyükelçiler toplantısına her sene artan bir katılım ve ilgi gözlemlediklerini belirten Özgencil, gelenlerin de son derece mutlu bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti. Boğaziçi Zirvesi'nin her sene üzerine koyarak büyüdüğünü ve dünyanın buluşma noktası haline geldiğini söyleyen Özgencil, yaşanan bu gelişimde büyükelçilerin büyük katkıları olduğunun altını çizdi. Özgencil, "Biz her sene Ekim ayında büyükelçilere Boğaziçi Zirvesi'nin tanıtımını yapıyoruz. Büyükelçiler de kendi ülkelerinde bunun anonsunu yapıyorlar ve duyurmamıza yardımcı oluyorlar. Hem Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini sağlıyorlar hem de ilgiyi zirveye çekiyorlar." dedi.

Zirveye geçtiğimiz yıl 81 ülkeden önemli isimler ve heyetlerin geldiğini hatırlatan Özgencil, bu sene ise 90 ülke civarında bir katılımla rekor kırmayı beklediklerini ifade etti.

"10 yıllık tecrübemizle kendimizi kanıtladık"

UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü, artık geleneksel hale gelen bu davete katılımın zirveye katılım açısından da kendilerine önemli ipuçları verdiğini ifade etti. Hürmüzlü, "Boğaziçi Zirvesi’nde gelenek olarak Arap ülkelerinin büyükelçilerini bir akşam yemeğinde ağırlayıp bu ülkelerden kimlerin gelebileceğini onlarla konuşuyoruz ve öneriler alıyoruz. Katılımın çokluğu bizi çok mutlu etti. Bu sene zirveye Ortadoğu ve Körfez Bölgesi'nin yanında Avrupa, Amerika ve Asya'dan çok sayıda katılım olacak. 10 yıllık tecrübemizle artık kendimizi kanıtladık. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, fikir önderleri, iş dünyası, edebiyatçılar, sanatçılar ve spor camiasından insanların katılımı zirveye büyük bir ivme kazandırıyor." dedi.

UİP Global Danışma Kurulu Eş Başkanı Egemen Bağış da Boğaziçi Zirvesi'nin dünyanın dört bir tarafından katılımcılarla ve seçilen konu başlıkları ile İstanbul’un gözbebeği etkinliklerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bu sene de dünyadaki birçok konunun tartışılacağı ve çözüm aranacağı bir toplantı olmasını bekliyoruz. Bizim zirvelerimiz farklı kutupları bir araya getiren zirveler oldu. Hem iş hem diplomasi dünyamıza hem de siyasetçilerimize yeni ufuklar açacak. 10. yıl olması itibarıyla bu seneyi çok fazla önemsiyoruz." dedi.

Bizim bölgemizi ilgilendiren konulara değinilmesi önemli

Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Dr. Ebrahim Yusuf Al-Abdullah da Boğaziçi Zirvesi'nin bölgenin problemlerinin daha rahat konuşulduğu ve sorunlara çözüm üreten bir platform olduğunu ifade ederek, "Bu toplantının Arap ülkelerini bir araya getirmesinden dolayı çok mutluyum. Toplantılarda ve panellerde sadece günümüzü konuşmuyoruz, aynı zamanda ileriye dönük fikirler de konuşuluyor. İşlere politik açının yanında ekonomi ve yeni teknolojiler üzerinden de bakılıyor. Ayrıca bu toplantıların en önemli noktalarından biri de Türk-Arap ilişkilerini çok olumlu bir şekilde etkilemesi. Birbirimize daha çok yaklaşıyoruz ki bizim esas hedefimiz de budur. Birbirimizin bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak ve daha anlayışlı olup aramızdaki bağı güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie de toplantıya ilk kez geçen sene katıldığını belirterek, "Geçen sene edindiğim bilgiler bana bu buluşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Boğaziçi Zirvesi'nde de çok önemli konulara ışık tutuldu. Özellikle bölgemizi ilgilendiren konulara değinilmesi bizi çok mutlu etti. Bu sene ise konuların daha da derinlemesine ele alınacağına ve önemli konuların masaya yatırılacağına inanıyorum." dedi.

Arap Ligi temsilcisi Büyükelçi Faleh Majed Almutairi de Boğaziçi Zirvesi'nin tüm dünyadan siyasileri ve ekonomi ile ilgili iş insanlarını bir araya getirdiğini belirterek, "Arap Birliği olarak 2012’den bu yana bu toplantılara sürekli katılıyoruz. Benim Arap Birliği elçisi olarak üçüncü katılışım ve düzenlenen panellerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki olaylarla ilgili sürekli gelişen bir platform olarak görüyoruz. Uluslararası alanda yaşanan olayların etraflıca ele alınacağı zirvenin bu sene de aynı başarıyı kaydedeceğine eminim." dedi.