Körfez borsaları İran savaşının gölgesinde geriledi

Körfez ülkelerindeki hisse senedi piyasaları, İran savaşına ilişkin diplomatik çözüm umutlarının zayıflamasıyla haftaya düşüşle başladı. Reuters’ın aktardığına göre yatırımcılar, Washington ile Tahran arasında kısa sürede bir uzlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilerin azalmasının ardından riskli varlıklardan uzaklaşmaya başladı.

Bölgede özellikle enerji ve lojistik hatlarına yönelik risklerin artması, Körfez piyasalarının küresel piyasalara kıyasla daha sert tepki vermesine neden oldu. Yatırımcılar, savaşın uzama ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor.

Trump’ın açıklamaları piyasaları baskıladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkese ilişkin sürecin “hayati destek ünitesine bağlı” olduğunu söyledi. Trump, taraflar arasında çatışmaların tamamen durdurulması, ABD’nin deniz ablukasını kaldırması, İran petrol ihracatının yeniden başlaması ve savaş zararlarının tazmini gibi başlıklarda ciddi anlaşmazlıklar bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, piyasalarda diplomatik sürecin beklenenden daha zorlu ilerlediği algısını güçlendirdi. Böylece yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı.

Dubai ve Abu Dabi’de kayıplar dikkat çekti

Dubai’nin ana hisse endeksi yüzde 0,5 gerilerken, bankacılık ve gayrimenkul hisselerinde satış baskısı öne çıktı. Emirates NBD hisseleri yüzde 2,3 düşerken, Emaar Properties yüzde 1,5 değer kaybetti.

Abu Dabi borsasında ise gösterge endeks yüzde 0,8 geriledi. Özellikle ilk çeyrek kârındaki düşüş sonrası ADNOC Gas hisselerinde yüzde 2,4’lük kayıp yaşandı. Katar borsasında da ana endeks yüzde 0,2 aşağı yönlü hareket etti.

Suudi Arabistan pozitif ayrıştı

Bölgede negatif havaya rağmen Suudi Arabistan piyasası sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Reuters’a göre Suudi Arabistan’ın gösterge endeksi yüzde 0,1 artış gösterdi.

Yükselişte Al Rajhi Bank hisselerindeki yüzde 1,8’lik prim ile Saudi Aramco hisselerindeki yüzde 0,4’lük yükseliş etkili oldu.

Hürmüz Boğazı piyasaların odağında

Piyasalardaki en büyük risk unsurlarından biri ise Hürmüz Boğazı olmaya devam ediyor. İran yönetimi, küresel petrol ve LNG ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği boğaz üzerindeki egemenlik vurgusunu yineledi.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim sürdükçe enerji arzı, deniz taşımacılığı ve bölgesel güvenlik riskleri fiyatlamalar üzerinde baskı yaratmaya devam edecek.

Öte yandan Brent petrolün aynı işlem gününde 2 dolar yükselerek varil başına 106,21 dolara çıkması da piyasalardaki endişeleri artırdı.