Körfez sermayesi yeni yön arıyor

Hamide HANGÜL

ABD ve İsrail’in İran’a yöne­lik saldırılarıyla başlayan ve misilleme füzeleriyle yayılan Orta Doğu’daki ateş çem­beri, turizmden ticarete kadar bölge ekonomilerini de darboğa­za sürüklüyor. Kalkınma planları üzerinde yıkıcı etkisi olan savaşın 20’nci gününde sadece turizm­deki kaybın 12 milyar doları aştı­ğı tahmin edilirken, Hürmüz’ün kapatılmasıyla petrol ve gaz geli­rindeki erime günlük 2 milyar do­ları aşıyor.

Ayrıca bölgede havali­manları, petrol tesisleri gibi kritik noktaların hedef alınması ve yerel borsalarda yaşanan sert düşüşler, sermayeyi yeni güvenli liman ara­yışına yöneltti. Körfez bölgesin­de değeri trilyon doları aşan özel fonların yeni yön aradığını, şimdi­ne Singapur, Londra, Malezya’ya kayış başladığına işaret eden uz­manlar, Türkiye’nin güvenli liman özelliğini korudukça, bu fonlar­dan pay alabileceğini ve sermaye akımını çekebileceğine işaret etti.

Türkiye’ye pozitif etkisi olur

Katar merkezli bir yatırım ser­mayesi (Al-Daar) temsilcisi Ha­lit Sönmez, Körfez ülkelerinde toplamda 1,5 trilyon dolarlık özel fonların 300-350 milyar dolarlık kısmının yatırım yapacak güvenli liman aradığına işaret ederek, “Li­kidite her zaman, güven duydu­ğu alternatif pazarlara akar. Kör­fez’de şu anda ertelenen, askıya alınan yatırımlar söz konusu. Tür­kiye açısından bakıldığında coğ­rafi yakınlık, müteahhitlik ilişki­leri ve varlıkların etkisiyle pozitif etki oluşturur” dedi. Söz konusu sermayenin çekilmesi için Türki­ye’nin savaşın siyasi tarafındaki konumunun hayati önem taşıdı­ğına vurgu yapan Sönmez, “Tür­kiye’ye olan güven arttıkça bu fon­lardan alınacak pay da artacak­tır. Aksi takdirde para her zaman olduğu gibi İngiltere, İspanya ve Portekiz’e gider” yorumunu yaptı.

Körfez’den çıkışı kesin hızlanacak

Savaşın Körfez fonlarına etki­sini değerlendiren sektör temsil­cisi Akın Arslan, sermayenin ür­ke olduğunu ve hiçbir riskin içinde yaşamak istemediğinin altını çiz­di. Arslan, şöyle devam etti: “Me­sela bugün insanlar Dubai’nin ge­leceğini satın alıyordu, geçmişini değil. Şimdi gelecekle ilgili soru işaretleri var. Dubai’de on binler­ce milyarder var. Uluslararası ex­pat’lar (yabancı çalışan) açısından da önemli bir yer haline geldi.

Şim­di düşünsenize Çin uçuşları ağır­lıkla Doha üzerinden yapılıyordu, ancak Katar tarafı riske girdi. İn­sanlar şimdi alternatif çözümler üretmeye çalışıyor. Tabii ki birden bire o sermaye çıkmaz ancak aynı iştahla oraya da gitmez. O nokta­da Singapur çok güçlenecek, çün­kü o sermayenin bir kısmı Singa­pur’a kayacak. Londra tarafında­ki finansörler daha da güçlenecek. Sermayenin Körfez’den çıkışı ke­sin hızlanacak.” Bugün Japon­ya’da en 100 milyar dolarlık en bü­yük fonlardan birinde en önemli sermayenin Araplara ait olduğuna işaret eden Arslan, ancak bölgede­ki gelişmelerden dolayı bir panik oluştuğuna işaret etti.

“Dubai’nin yerini alabiliriz”

Orta Doğu’daki savaş sürecinde Körfez sermayesinin Türkiye’ye akışı konusuna da değinen Ars­lan, “Ben pozitif bakıyorum. Tür­kiye’nin jeopolitik konumunun çok daha kritik bir noktaya geldi­ğini düşünüyorum. Düşünsenize Doha’ya muhteşem bir havalimanı yapıldı. Ancak o havalimanı şim­di riske girdi, havayolları şimdi al­ternatif güzergahlara bakıyorlar. O nedenle Türkiye çok daha güçlü duruma gelecek. Türkiye çok bü­yük fırsatlara sahip, şu anda Duba­i’nin yerini alabilir. Bizim ekonomi üst yönetimimiz, bürokratlarımız, coğrafi üstünlüğe vurgu yapmalı. İzlenen siyaset de umarım soğuk­kanlılıkla muhafaza edilir” diye konuştu.

Türkiye yatırım tercihinde ikinci sırada

Dubai’de gayrimenkul sektör temsilcisi Burak Ustaoğlu ise sa­vaşın uzaması durumunda Körfez sermayesinin Avrupa ve Ameri­ka’ya gidebileceğini, ancak şu an­da yatırımcıların beklemede oldu­ğunu söyledi. Türkiye’nin yatırım tercihinde ikinci sırada geldiğine işaret eden Ustaoğlu, özellikle in­şaat sektörünün önemli olduğunu, bu noktada Avrupa ve birçok ül­keye göre piyasa derinliğinin yük­sek olduğuna vurgu yaptı. Ustaoğ­lu, “Kısa vadede oradaki yatırımcı biraz daha bekler, ancak savaşın uzaması durumunda rota kesin­likle Türkiye olur.

Her biri 150 milyon dolar değerinde petrol taşıyor

Sektör temsilcisi Akın Arslan, Hürmüz’de gemilerin bir günlük bekleme maliyetinin 1 milyon dolar olduğunu, sadece o boğazdan geçmek üzere tasarlanan gemilerin her birinin 1-3 milyon varil petrol taşıyabildiğini belirterek, “Bunlar sıra dışı gemiler ve taşıdığı petrol 150 milyon doların üzerinde. O nedenle Hürmüz’ün kapatılmasıyla günlük kayıp yaklaşık 1.5 milyar dolar” dedi. Petrol fiyatlarının iki katına çıkmasının dünya ekonomilerini de etkilediğini belirten Arslan, çünkü her ülkenin petrol ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanmasında belli bir maliyetin bulunduğunun altını çizdi.