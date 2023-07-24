Körfez ülkeleri ile 25 milyar dolarlık ticaret hedefi

Körfez bölgesiyle yapılan iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, "GCC-Türkiye Ekonomik Forumu; tarım, gıda, altyapı, ulaşım, lojistik, turizm, finans, yatırım, sanayi ve enerji alanlarında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olacak" dedi.

"Çok değerli bir ziyaret"

Türkiye’nin çok önemli bir ülke olduğunu ve bu iş birliğinin Körfez ülkeleri için önem arz ettiğini kaydeden Körfez Araştırma Merkezi (GRC) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdulaziz Sager, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arap ülkelerini ziyaret etmesinden çok mutluyuz. Özellikle daha önceden başlayan bir milyar dolarlık ekonomik gelişimin, 2030 yılında yirmi beş milyar dolara çıkması da hedeflendiği için çok değerli bir ziyaret" diye konuştu.