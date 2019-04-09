Körfez yatırımcıları Türk teknoloji şirketlerini dinleyecek

09 Nisan 2019

Yeşim ARDIÇ

ANKARA - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen etkinlikte, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden 10 milyar dolar yatırım kapasitesine sahip girişimciler, Türk teknoloji girişimleriyle bir araya geliyor.

Türkiye Suudi Arabistan Teknoloji Hızlandırma Programı Final etkinliği olan ''Invest Up'' ve '' Startup EXPO'' yarın Shangri La Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek.

DEİK’ten yapılan açıklamada, ilk kez gerçekleştirilecek olan start up temalı etkinlik kapsamında; Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn’den yatırımcıların, İstanbul’da Türk teknoloji girişimcileriyle buluşacağı bildirildi.

Programda 20 startup katılımcılara sunum yapacak, eş zamanlı olarak 40 civarında startup ekibi “'Startup Expo”' alanında yatırım ve B2B görüşmeleri gerçekleştirecek.

Toplantılarda hem Türk şirketlerine yapılacak yatırımlar hem de bu şirketlerin ihracat potansiyelleri ele alınacak.