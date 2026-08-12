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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile elektrik iletim projesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı. Planlanan hatla Suudi Arabistan’daki elektriğin önce Ürdün’e, ardından Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması hedefleniyor.

Enerji ihtiyacının yüksek olması nedeniyle ilerleyen dönemde Lübnan’ın da projeye dahil edilmesi gündemde.

Körfez'den Türkiye'ye yeni enerji hattı

Projenin hayata geçmesi halinde Körfez ile Doğu Akdeniz ve Türkiye arasında yeni bir elektrik ticaret koridoru oluşacak. Böylece ülkeler ihtiyaç fazlası elektriği farklı dönemlerde birbirlerine aktarabilecek.

Türkiye, LNG altyapısı, doğal gaz depolama tesisleri, uluslararası boru hatları ve elektrik bağlantılarıyla bölgesel enerji ticaretindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Planlanan elektrik koridorunda Suriye ise önemli bir geçiş noktası olacak.

Suriye bağlantısı için çalışmalar sürüyor

Türkiye, 2017'den bu yana Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelere elektrik sağlıyor. Mevcut elektrik ihracatının yeni iletim hatlarıyla artırılması planlanırken yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep hattının yeniden devreye alınması için de çalışmalar yürütülüyor.

Bunun yanında Azerbaycan doğal gazının Kilis üzerinden Suriye'ye ulaştırılması ve gazın Halep'teki santralde elektrik üretiminde kullanılması planlanıyor. Bu altyapının geliştirilmesi, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanması planlanan elektrik bağlantısı açısından da önem taşıyor.

Türkiye daha geniş bir ağın parçası olabilir

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, Türkiye'nin enerji kaynaklarının kesiştiği önemli bir noktada bulunduğunu ancak petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığının yüksek olduğunu belirtti.

Alparslan'a göre Türkiye'nin bu kaynaklarda üretim merkezi olmaktan ziyade, üretici ülkeler ile tüketici pazarlarını birbirine bağlayan bir transit ülke olma potansiyeli öne çıkıyor. Elektrikte ise farklı bir tablo bulunuyor. Türkiye'de yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı yarıyı aşarken yeni kapasitenin büyük bölümü yenilenebilir enerji yatırımlarından geliyor.

Ülkelerin elektrik sistemlerinin birbirine bağlanması, ihtiyaç fazlası elektriğin başka pazarlara satılmasını ve güneş enerjisi gibi değişken kaynakların daha verimli kullanılmasını da sağlayabilir.

Planlar yalnızca Orta Doğu ile sınırlı değil. Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a, buradan da Orta Asya'ya kurulabilecek yeni bağlantılarla Türkiye'nin gelecekte Orta Asya ile Avrupa arasındaki geniş bir elektrik ağının önemli geçiş noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.