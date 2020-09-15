Korona destekleri 500 milyar liralık büyüklüğe ulaştı

15 Eylül 2020

HÜSEYİN GÖKÇE - ANKARA

Mart ayının ikinci yarısından itibaren günlük hayatı ve ekonomiyi olumsuz etkilemeye başlayan COVID-19 kapsamında, uygulanan destek paketinin büyüklüğü, 33 milyar lirası Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında verilen nakdi destekler olmak üzere 500 milyar liraya yaklaştı. Verilen desteklerin önemli bir kısmını kredilerin yanı sıra kamuya olan yükümlülüklerin ertelenmesi oluşturdu.

Ertelenen vergilerin ödeme zamanı geldi

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görülmesinden bir süre sonra alınan korunma önlemleri kapsamında ekonomik hayatın durma noktasına gelmesiyle birlikte, bu kez ekonomik önlem paketi açıklandı. Ekonomik İstikrar Kalkanı adıyla açıklanan paket çerçevesinde, Mücbir Sebep ilan edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurulan sektörler yanı sıra COVID-19’dan olumsuz etkilenen bazı sektörlerde işverenlerin kamuya olan vergi ve prim yükümlülükleri ertelendi. Ertelenen vergi ve prim yükümlülüklerinin ödenmesine gelecek ay başlanacak.

Ardından işletmelerin finansman sorununun çözümü amacıyla kamu bankaları öncülüğünde, finansman destek paketleri yürürlüğe konuldu. Bunların bir kısmında faiz desteği yanı sıra ödemesiz dönem desteği de uygulandı. Teminat sorunu yaşayan işletmelere ise Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle finansman desteği sağlandı. O dönem kullandırılan ertelemeli kredilerde de ilk taksit dönemi bu ay başlayacak.

Sosyal koruma kapsamında 33.8 milyar liralık destek

Sosyal Koruma Kalkanı başlığı altında, 14 milyon 359 bin kişiye 33 milyar 824 milyon lira destek sağlandı. Bu dönemde, 3 milyon 579 bin kişiye 18 milyar 576 milyon lira tutarında kısa çalışma ödeneği desteği verildi. Ayrıca, 1 milyon 901 bin kişiye 3 milyar 611 milyon lira nakdi ücret desteği, 811 bin 469 kişiye de 3 milyar 566 milyon lira işsizlik ödeneği desteği sağlandı.

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında 1 milyon 817 bin kişiye 1 milyar 817 milyon lira ödendi. Sosyal Destek Programı çerçevesinde ise 3 fazdan oluşmak üzere 6 milyon 244 bin kişiye 6 milyar 244 milyon lira verildi. Toplam sosyal desteklerin tutarı 100.6 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Düşük faizli kredi 267, ertelenen kredi 119 milyar



Desteğin en büyük hacimli kısmını düşük faizden kullandırılan yeni krediler ile mevcut kredilerin ertelenmesi oluşturuyor. Alınan bilgilere göre, yeni dönemde düşük faizli kullandırılan kredilerin tutarı 267.1 milyar lira olurken, ertelenen kredilerin miktarı ise 119.1 milyar lira düzeyinde bulunuyor.