Koronavirüs Çin’e mermer ihracatını yüzde 50 düşürdü

12 Mart 2020

Erkan ÇAKAN

İSTANBUL - Doğaltaş üreticisi ülkeler sıralamasında Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada yer alan Türk mermer sektörü, koronavirüs salgınından etkileniyor. Konuya ilişkin DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Çin en büyük blok mermer ithalatçısı. Koronavirüs ticarette de etkisini gösterdi. Çin’e yaptığımız blok mermer ihracatında yüzde 50’lik bir düşüş yaşandı. Çin’e Şubat 2019’da 150 bin ton ihracat yapmışken bu yılın şubat ayında miktar 75 bin tona düştü” diye konuştu.

Yine Hindistan’a yapılan blok ihracatında da yüzde 25 oranında bir gerileme söz konusu olduğunu ifade eden Alimoğlu, “Çin yılda ortalama sert taşlar dâhil ilk sırada ülkemiz olmak üzere 14 milyon ton blok alıyordu, yıllar itibarıyla alımlarını 10 milyon ton mertebesine indirdi. Türkiye yılda ortalama 4 milyon ton blok mermeri Çin’e ihraç ediyordu. Şubatta yaşanan düşüş devam ettiği takdirde blok ihracatında tüm dünya blok ihracatçılarında da olacağı gibi bizde de sıkıntılar yaşanacak” diye konuştu.

MARBLE 2020 ertelendi

Virüsün etkisiyle mermer sektöründeki global fuarların ertelendiği bilgisini veren İbrahim Alimoğlu, ilk ertelenen fuarın ise Çin’deki Xiamen Fuarı olduğunu söyledi. Alimoğlu, şöyle devam etti: “Doğal taş sektöründe dört önemli fuar bulunuyor. Bunlar Çin’de Xiamen, ülkemizde Marble, ABD’de Coverings ve İtalya’da Marmomacc. Geçtiğimiz hafta TÜMMER-İZFAŞ olarak sektör temsilcilerimizle geniş katılımlı bir danışma kurulu toplantısı yaptık. Katılımcıların büyük çoğunluğu fuarın haziran ayına ertelenmesi yönünde görüş bildirdiler. Ancak bunu, Xiamen fuarının ertelenmesini fırsata çevirmek istemedik o nedenle de tarih olarak 17 Haziran olarak düşündük. Sağlık Bakanlığımız, ülkemizin Koronavirüs (Covid-19) ile tedbirler kapsamında alacağı yeni kararlar doğrultusunda fuarın ileri bir tarihe ertelenmesinin uygun olacağını bildirdi. Coverings ve Marmomacc fuarlarıyla ilgili henüz bir erteleme haberi duyurulmadı.”