Koronavirüs endişesi zirveye çıktı

08 Nisan 2020

İSTANBUL/DÜNYA



Koronavirüsün halk üzerinde yarattığı endişe hızla yükseliyor. Araştırma şirketi Ipsos’un Türkiye’de Koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip etmek araştırma yapıyor. Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’nın 3. Dönem sonuçları çarpıcı. Buna göre kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile yüzde 94’e çıktı.



Ipsos’un Türkiye Barometresi Araştırması’nda düzenli olarak takip edilen “Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir?” Sorusu Koronavirüs ve Toplum Araştırması’nda da soruldu. Buna göre Ocak 2020’de Türkiye’nin en önemli sorunu yüzde 55 ile ekonomi olarak belirtilirken toplumun yüzde 84’ünün şu an için en önemli sorun olarak koronavirüsü dile getirdi.



Kısa süreceğini düşünenlerin oranı azaldı



Araştırmaya göre 13-16 Mart tarihli araştırmada bireylerin yüzde 45’i, virüsün birkaç ay içinde sona ereceğini düşünürken 26-30 Mart tarihlerine gelindiğinde ise salgının birkaç ay içinde biteceğini düşünenlerin oranı yüzde 36’ya geriledi. 6 aydan daha uzun sürede biteceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 24’den yüzde 32’ye yükseldi. Buna bağlı olarak da halkın endişe düzeyi yüzde 79’dan 15 puan artış ile yüzde 94’e çıktı.



“Koronavirüs Kişisel Ekonomim İçin Tehlike Oluşturuyor” diyenlerin oranında ciddi bir sıçrama oldu. İlk vakanın açıklanmasından bugüne gelindiğinde ekonomileri için ciddi bir tehlike oluşturuyor düşüncesinde olanların oranı yüzde 44’den yüzde 69’a yükseldi.



Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirildi. 26-30 Mart 2020 saha tarihi ile 3. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, yüzde 95 güven aralığında ± yüzde 3 olarak belirtildi.

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? (%)



Ocak 2020

Ekonomi 55

Terör 13

Eğitim 11

Diğer 21



Mart 2020

Koronavirüs 84

Ekonomi 10

Eğitim 5

Diğer 1

Koronavirüse ilişkin endişe düzeyi (%)



13-16 Mart

Çok endişe ediyorum 50

Biraz endişe ediyorum 29

Pek endişe etmiyorum 9

Hiç endişe etmiyorum 11

Fikrim yok 1



26-30 Mart

Çok endişe ediyorum 76

Biraz endişe ediyorum 18

Pek endişe etmiyorum 4

Hiç endişe etmiyorum 1

Fikrim yok 1

Koronavirüsün ekonomiye etkisi (%)



13-16 Mart

Ciddi bir tehlike oluşturuyor 44

Kısmen bir tehlike oluşturuyor 30

Pek bir tehlike oluşturmuyor 10

Hiçbir tehlike oluşturmuyor 13

Fikrim yok 1



26-30 Mart

Ciddi bir tehlike oluşturuyor 69

Kısmen bir tehlike oluşturuyor 22

Pek bir tehlike oluşturmuyor 5

Hiçbir tehlike oluşturmuyor 2

Fikrim yok 1