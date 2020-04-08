Koronavirüs endişesi zirveye çıktı
Araştırma şirketi İpsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’nın 3. Dönem sonuçlarına göre, kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile yüzde 94’e ulaştı.
İSTANBUL/DÜNYA
Koronavirüsün halk üzerinde yarattığı endişe hızla yükseliyor. Araştırma şirketi Ipsos’un Türkiye’de Koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip etmek araştırma yapıyor. Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’nın 3. Dönem sonuçları çarpıcı. Buna göre kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile yüzde 94’e çıktı.
Ipsos’un Türkiye Barometresi Araştırması’nda düzenli olarak takip edilen “Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir?” Sorusu Koronavirüs ve Toplum Araştırması’nda da soruldu. Buna göre Ocak 2020’de Türkiye’nin en önemli sorunu yüzde 55 ile ekonomi olarak belirtilirken toplumun yüzde 84’ünün şu an için en önemli sorun olarak koronavirüsü dile getirdi.
Kısa süreceğini düşünenlerin oranı azaldı
Araştırmaya göre 13-16 Mart tarihli araştırmada bireylerin yüzde 45’i, virüsün birkaç ay içinde sona ereceğini düşünürken 26-30 Mart tarihlerine gelindiğinde ise salgının birkaç ay içinde biteceğini düşünenlerin oranı yüzde 36’ya geriledi. 6 aydan daha uzun sürede biteceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 24’den yüzde 32’ye yükseldi. Buna bağlı olarak da halkın endişe düzeyi yüzde 79’dan 15 puan artış ile yüzde 94’e çıktı.
“Koronavirüs Kişisel Ekonomim İçin Tehlike Oluşturuyor” diyenlerin oranında ciddi bir sıçrama oldu. İlk vakanın açıklanmasından bugüne gelindiğinde ekonomileri için ciddi bir tehlike oluşturuyor düşüncesinde olanların oranı yüzde 44’den yüzde 69’a yükseldi.
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirildi. 26-30 Mart 2020 saha tarihi ile 3. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, yüzde 95 güven aralığında ± yüzde 3 olarak belirtildi.
Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? (%)
Ocak 2020
Ekonomi 55
Terör 13
Eğitim 11
Diğer 21
Mart 2020
Koronavirüs 84
Ekonomi 10
Eğitim 5
Diğer 1
Koronavirüse ilişkin endişe düzeyi (%)
13-16 Mart
Çok endişe ediyorum 50
Biraz endişe ediyorum 29
Pek endişe etmiyorum 9
Hiç endişe etmiyorum 11
Fikrim yok 1
26-30 Mart
Çok endişe ediyorum 76
Biraz endişe ediyorum 18
Pek endişe etmiyorum 4
Hiç endişe etmiyorum 1
Fikrim yok 1
Koronavirüsün ekonomiye etkisi (%)
13-16 Mart
Ciddi bir tehlike oluşturuyor 44
Kısmen bir tehlike oluşturuyor 30
Pek bir tehlike oluşturmuyor 10
Hiçbir tehlike oluşturmuyor 13
Fikrim yok 1
26-30 Mart
Ciddi bir tehlike oluşturuyor 69
Kısmen bir tehlike oluşturuyor 22
Pek bir tehlike oluşturmuyor 5
Hiçbir tehlike oluşturmuyor 2
Fikrim yok 1