Korumacılık ticaret rotalarını değiştiriyor!
Küresel ticaretteki korumacı eğilimlerin güçlenmesi iş stratejilerinin gözden geçirilmesine neden oluyor. HSBC’nin anketine göre Asya’yı büyüme hedeflerinin merkezinde gören Avrupalı ve ABD’li şirket sayısı hızla düşüyor. Asyalı şirketler Çin’de büyüme planı yapıyor.
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