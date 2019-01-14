KOSGEB 2019 destekleri belli oldu

14 Ocak 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 2019 yılı desteklerini ve yeni vizyonunu açıkladı.

Buna göre; İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'ler büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL'ye kadar desteklenecek. Ayrıca Girişimciliği Geliştirme Destek Programı yüksek teknolojiye uyarlandı. Yeni girişimciye 360 bin TL'ye kadar kaynak sağlanacak.

Erken ödeme imkanı da getirildi. Buna göre, desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, erken ödemeden yaralanabilecek, erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti devreye girecek. Öte yandan KOSGEB'in başvuru süreçleri basitleştirerek dijital dönüşüme tabi tutuldu. Daha önce KOBİ'lerden yaklaşık 400 evrak isteniyordu. Artık bunlar e-Devlet'e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı.

Teknolojik ürün programı

Yeni yılla birlikte tamamen yenilenen üç destek programı hakkında bilgi veren Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereceğiz. Program çağrısını bu hafta açacağız. 2018 yılında orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin 490 milyon TL'lik bir yatırım hacmi oluşturmasını bekliyoruz. Bu bütçenin 208.6 milyon TL'si KOSGEB tarafından desteklenecek. Bunlar içerisinde makine, teçhizat, yazılım, personel, kira, teknik danışmanlık ve eğitim giderleri yer alıyor"

Varank, programla birlikte firmaların yatırım süreci içerisinde ticarileşmeye yönelik giderlerinin de destekleneceğini ifade etti.

Mevcut durumda destek kararı alınan 73 projeyle ilgili bilgi veren Varank, "Nanoteknolojik su bazlı radar soğurucu kaplama malzemesi, milli metro aracı boji iskeleti, askeri kullanım amaçlı yardımcı güç ünitesi APU ve yerli modüler trafik radarı gibi teknolojik ürünler desteklenecek. Yapılan yatırımlar ile istihdama da katkı sağlayacağız. Özellikle ithalatı yüksek ara malların yerlileştirilmesi için yakında ilan edeceğimiz, Uçtan Uca Yerlileştirme programıyla KOSGEB desteklerine daha bütüncül ve stratejik yaklaşma şansını yakalayacağız. Bu sayede tedarikçi ve üreticilerin beraber çalışarak cari açığı azaltacağı bir modelde KOSGEB'ten daha verimli bir şekilde faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

İş birliği programı

Varank, 2019'da KOBİ'lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini ilk kez destek kapsamına aldıklarını bildirerek, "KOBİ'ler, tabiri caizse abileri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak. İş Birliği Destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri 10 milyon TL'ye kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam, sadece 1.5 milyon TL idi. Yine önceki versiyonda beş KOBİ'nin bir araya gelmesi şartı vardı. Bunu da ikiye indirdik. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz" dedi.

Girişimcilik programı

KOSGEB'in yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programında önemli bir değişikliğe gittiklerini anlatan Varank, "Yeni girişimci programımızla, hem geleneksel girişimcileri destekleyecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Yani Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin TL'ye kadar destek sağlayacağız. Girişimcilerimizi çağrısı açık olan bu programa başvurmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erken ödeme fırsatı

Üç programda da ilk kez erken ödeme yapılacağının müjdesini veren Varank, şunları söyledi: "Girişimcilikte desteklemeye esas tutarın yüzde 50'si, iş birliğinde yüzde 30'u, teknolojik üründe yüzde 25'i erken ödenebilecek. Erken ödeme makine, teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, bu imkandan yararlanacak ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti devreye girecek"

KOSGEB'de dijital dönüşüm

Varank, KOSGEB tarafından sunulan hizmetlerin bürokrasiden arındırılmasına özel önem verdiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "KOSGEB'e başvuru süreçlerini basitleştirerek dijital dönüşüme tabi tuttuk. Daha önce KOBİ'lerimizden yaklaşık 400 evrak istiyorduk. Artık bunlar e-Devlet'e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı"