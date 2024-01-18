KOSGEB 2023'te 107 bin KOBİ'ye 18 milyar lira destek verdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan İbrahimcioğlu, Türkiye'de 3 milyon 773 KOBİ olduğunu, bunun 3 milyonunun Bakanlar Kurulu kararıyla KOSGEB'in hizmet vermesi gereken KOBİ tanımına girdiğini söyledi. İbrahimcioğlu, KOSGEB'in 2023 yılında 200 bin başvuruyu değerlendiklerini aktardı.

Yeni dönemde özellikle imalat sanayisine yönelik destek miktarını artıracaklarına işaret eden İbrahimcioğlu, "Şu anda rakamsal olarak işletme bazında değil, rakamsal olarak verdiğimiz desteklerin 2021-2023 ortalaması imalat sanayi yüzde 53. Yani verdiğimiz desteklerin yüzde 53'ü imalat sanayisine gitmiş. Orta Vadeli Program'da 2028 sonuna kadar bunun yüzde 78'e çıkarılması KOSGEB'e hedef olarak yazıldı. Bütün yeni stratejik planımızı da buna göre hazırladık" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik Dairesi kuracak

İbrahimcioğlu, KOSGEB'in yeni dönemde sürdürülebilirlik meselesini de misyon olarak en baş noktaya koyduğunun altını çizerek "Hatta bununla ilgili bir daire de kuracağız. Yeni dönemde bir Sürdürülebilirlik Dairesi kurup tamamen bu sürdürülebilirlik konusu ve dış finansmana odaklandığımız bir dönemini göreceksiniz KOSGEB'de" dedi.

Zeytinoğlu’ndan rekabetçi büyüme vurgusu

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise 2023 yılının dünya ekonomisi için hem üretimde durgunluğun hem de ticarette gerilemenin yaşandığı zor bir yıl olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, 2024 yılında Orta Doğu'da artarak devam eden jeopolitik gerilim, küresel resesyon, parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileriyle finansmana erişim sorunları, enerji maliyetleri ve enflasyonun başlıca riskler arasında yer almaya devam ettiğini anlatarak "Bununla birlikte ülkemiz için aynı zamanda bir yerel seçim yılı olan 2024 yılına girerken yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin artarak gündemimizde olmaya devam edeceği görülüyor. 2024 yılında Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizden sapmadan döngüsel ekonominin gereklerine uyarak ihracat odaklı, verimli ve rekabetçi bir büyümenin gerçekleşmesini temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.