KOSGEB, 9 teknoloji geliştirme merkezini destek kapsamına aldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı, TEKMER Destek Programı kapsamında kurum ve kuruluşları, teknoloji tabanlı kuluçka merkezi kurmak ve girişimci ile start-up’lara yönelik iyileştirici ve geliştirici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak için desteklemeye devam ediyor.

Söz konusu destek programının içeriğinde geçen yıl başında revizyon yapılırken, bu kapsamda KOSGEB, artık TEKMER'leri kurmak yerine, kurulacak merkezlere destek vermeye başladı.

Son bir yılda 7'si üniversite, 2'si özel şirket olarak üzere 9 TEKMER başvurusu kabul edildi. Bunlardan İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekol Grup Servis ve Yönetim Hizmetleri AŞ, Başkent Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi işletici kuruluşlarını kurdu.

Yıldırım Yapı Sanayi İnşaat Petrol Gıda Ticaret AŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesinin ise işletici kuruluşlarını kurma işlemleri devam ediyor.

9 başvunun kontrol ve ön değerlendirme süreci devam ediyor

Başvurusu kabul edilen İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne KOSGEB tarafından merkezin kurulması ve faaliyetlerini yerine getirmesi için 3 milyon 385 bin 475 lira destek verilmesi kararlaştırılırken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'n de 2 milyon 312 bin 850 lira destek sağlanacak.

Bir başvurunun kurula sevk edildiği TEKMER Destek Programı kapsamında, 9 başvurunun da kontrol ve ön değerlendirme süreçleri devam ediyor. Bunlardan 4 başvurunun yerinde inceleme aşaması ise tamamlandı.