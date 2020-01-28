KOSGEB depremden etkilenen KOBİ’lere acil destek kredisi başlattı

28 Ocak 2020

Mehmet KAYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kredilere faiz uygulanmayacak ve 1 yılı ödemesiz dönemin ardından, 24 ay vadeli olacak. Krediler toplam 36 ayda kapatılacak. Taksitler 3 ayda bir ödenecek. Ayrıca, KOSGEB’e borcu olan firmaların borçları da 2020 sonuna ertelendi. Mevcut borçlar 1 Ocak 2021’den itibaren ödenmeye başlayacak. Acil Destek Kredisi uygulanacağını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

KOSGEB Acil Destek Kredisi Programından depremden etkilenen KOBİ’ler yararlanabilecek. Bu firmalar, Valilik ve Kaymakamlık gibi mülki makamlardan depremde zarar gördüklerini belgeleyecekler. Firma başına 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek. Kredinin faizini KOSGEB karşılayacak.

Toplam 36 ay vadeli kredide ilk yıl ödemesiz olacak ve takip eden dönemde 3’er ay taksitle ödenecek. Teminat sıkıntısı çeken firmalar KGF’den teminat için başvurabilecek.

KOSGEB borçlarına 1 yıl erteleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıklamasında, KOSGEB’in 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı ve KOBİ Finansman Destek Programı’ndan yararlanmış ve halen kredi geri ödemeleri devam eden firmaların borçları da 2020 sonuna kadar ertelendi. Firmalar borçlarını 1 Ocak 2021’den itibaren ödemeye başlayacak.