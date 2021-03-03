KOSGEB, geçen yıl 69 bin işletmeye 1,5 milyar lira destek sağladı

KOSGEB'in 2020 Faaliyet Raporu'ndan derlenen verilere göre, kurum tarafından 68 bin 803 işletmeye geçen yıl 1 milyar 517 milyon 34 bin 551 lira destek sağlandı.

54 bin 259 işletme KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden, 14 bin 544 işletme ise KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanlardan yararlandı. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden yararlanan işletmelerin birden fazla destek alabilmesi sonucu toplam işletme sayısı 68 bin 803'ü buldu.

En çok desteği İç Anadolu'daki işletmeler aldı

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki destekleri en çok İç Anadolu Bölgesi'ndeki işletmeler kullandı. Bölgedeki 10 bin 468 işletmeye 355 milyon 995 bin 557 lira destek verildi. Bu bölgeyi, 14 bin 334 işletmeye verilen 355 milyon 807 bin 266 lira ile Marmara Bölgesi takip etti.

Ege Bölgesi'nde 6 bin 878 işletme 181 milyon 277 bin 660 lira, Karadeniz Bölgesi'nde 5 bin 673 işletme 146 milyon 95 bin 640 lira, Akdeniz Bölgesi'nde 6 bin 365 işletme 136 milyon 427 bin 945 lira destek aldı.

Söz konusu bölgeleri 3 bin 898 işletmeye verilen 99 milyon 328 bin 521 lira destekle Güneydoğu Anadolu, 3 bin 199 işletmeye sağlanan 84 milyon 410 bin 691 lira destekle Doğu Anadolu bölgesi izledi.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteğin yüzde 61,74'ünün mikro, yüzde 23,51'inin küçük, yüzde 14,75'inin ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı kayıtlara geçti.

15 bine yakın işletmeye faiz desteği

Öte yandan, geçen yıl KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında 14 bin 544 işletmeye 157 milyon 691 bin 271 lira destek verildi. Bu kapsamda, Kilis, Elazığ, Malatya, Rize ve Giresun gibi iller acil destek kredisi faiz imkanlarından yararlanırken, makine teçhizat kredisi ve işletme kredisi alanlarında da söz konusu destek çeşitli kuruluşlarca kullanıldı.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerin kullanımında imalat sektörü başı çekti. Bu alanda sağlanan desteklerin yüzde 72'sine karşılık gelen 987 milyon 620 bin 461 lira imalat sektörüne verildi. Bu sektörü, yüzde 11,76'lık pay ve 150 milyon 909 bin 268 lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü takip etti. KOSGEB'in bu alandaki desteklerinden madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaat, bilgi ve iletişim ile ulaştırma ve depolamanın da aralarında yer aldığı birçok sektör faydalandı.

Salgınında KOBİ'lerin durum tespiti yapıldı

Kurum geçen yıl COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan acil durum nedeniyle KOBİ'lere ilişkin mevcut durumun ortaya konulması ve KOSGEB tarafından alınabilecek önlemlerin araştırılması amacıyla üç çalışma yürüttü. Bu kapsamda, 2020 yılının mart, nisan ve aralık aylarında salgının işletmeler üzerindeki etkilerini tespit amacıyla anketler düzenlenerek, veriler analiz edildi ve kurum tarafından bunlara uygun stratejiler hayata geçirilmeye çalışıldı.