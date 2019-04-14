KOSGEB, geri ödemesiz 415 milyon lira verdi

14 Nisan 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in ocak-mart dönemi desteklerine ilişkin verileri açıkladı.

Varank'ın verdiği bilgiye göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 216 milyon lira olan destek ödemesi miktarı bu yılın aynı döneminde iki kattan fazla artarak 566 milyon liraya ulaştı.

Bu periyotta 35 bin 150 KOBİ ve girişimciye destek verildi. Söz konusu ödemenin 415 milyon lirası geri ödemesiz olarak gerçekleşti.

KOSGEB desteklerine program bazlı bakıldığında, 178 milyon lirayla girişimcilik destekleri ilk sırada yer aldı. KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ise 129 milyon liralık ödeme yapıldı.

KOBİ'lerin teknolojik üretim ve yatırımları için diğer programlar çerçevesinde de 259 milyon lira aktarıldı.

Kaynak: AA