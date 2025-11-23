KOSGEB projelerinde 25,5 milyar lira finansman hacmi
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3'üncü çağrısına bin 266 işletmenin başvuru yaptığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yılın ilk iki döneminde bin 647 projede 25,5 milyar liralık finansman hacmi oluşturulduğunu açıkladı.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunulduğunu duyurdu.
"Bu yılın 3'üncü çağrısına bin 266 işletmemiz başvuru yaptı. Yılın ilk iki döneminde bin 647 projede 25,5 milyar lira finansman hacmi oluşturduk" diyen Bakan Kacır, KOBİ'lere güç vermeye, üreten Türkiye'yi daha üretken bir geleceğe taşımak için girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini ekledi.
⚙️ @Kosgeb Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelerimize 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) November 23, 2025
