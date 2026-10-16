KOSGEB'de 23 yıllık yönetmelik kaldırıldı: Hibe destekleri etkileniyor mu?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman ve gelişim süreçlerinde önemli rol üstlenen KOSGEB'de 23 yıllık bir düzenleme yürürlükten kaldırıldı. 16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, 2003 yılından beri uygulanan KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliği'nin geçerliliği sona erdi. Ancak değişiklik, KOBİ'lere ve girişimcilere verilen hibe ya da finansman desteklerinin kaldırılması anlamına gelmiyor. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, KOSGEB'in faaliyetlerine dışarıdan katkı sağlayan kişi ve kuruluşların hangi şartlarla destek verebileceğini düzenliyordu.

KOSGEB'de 2003 yılından kalan düzenleme kaldırıldı

KOSGEB tarafından hazırlanan ve bugün yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, 12 Temmuz 2003 tarihli ve 25166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Destekleyiciler Yönetmeliği kaldırıldı. Üç maddeden oluşan yeni düzenleme, eski yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını, kararın yayımı tarihinde uygulanmaya başlamasını ve hükümlerinin KOSGEB Başkanı tarafından yürütülmesini öngörüyor.

Kaldırılan yönetmelik, KOSGEB'in işletmelere ve girişimcilere sunduğu hizmetleri yürütürken yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sağlayabileceği ayni ve nakdi katkıların esaslarını belirliyordu. Kurumun düzenlediği faaliyetlerde, araştırma çalışmalarında ve tesislerinin yapım veya onarımında dışarıdan sağlanacak destekler bu kapsamda değerlendiriliyordu.

Eski düzenlemede destekleyici olmak isteyen kişi ve kuruluşların başvuru yöntemlerinden tekliflerinin değerlendirilmesine, sözleşmelerin hazırlanmasından sağlanan yardımların kaydedilmesine kadar ayrıntılı hükümler bulunuyordu. Destekleyici başvurularını değerlendirmek üzere kurul oluşturulması ve sağlanacak katkıların sözleşmelerle belirlenmesi de yönetmelikte yer alan uygulamalar arasındaydı.

Destek alan değil, destek veren kuruluşları ilgilendiriyor

Yönetmeliğin adındaki "destekleyiciler" ifadesi, KOSGEB'den finansman veya hibe alan işletmeleri değil, KOSGEB'in çalışmalarına kaynak ya da hizmet sağlayan tarafları tanımlıyordu. Bu ayrım, yeni kararın kapsamını anlamak açısından önem taşıyor. Dolayısıyla 23 yıllık yönetmeliğin kaldırılması, girişimcilik desteklerinin veya KOBİ finansman programlarının sona erdirildiği şeklinde yorumlanamıyor.

Eski yönetmelik kapsamında KOSGEB faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen özel kişi ve kuruluşlar, sağlayacakları desteğin niteliğini ve varsa taleplerini kuruma bildiriyordu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından taraflar arasında sözleşme yapılabiliyor, katkıların hangi faaliyetlerde kullanılacağı belirleniyordu. Düzenleme yalnızca para yardımlarını değil, malzeme, hizmet ve benzeri ayni destekleri de kapsıyordu.

Bugünkü kararla bu özel yönetmelik yürürlükten kaldırılmış oldu. Ancak yeni metinde, daha önce kurulmuş destekleyici ilişkilerin nasıl ele alınacağına veya bu alanda hangi yeni usullerin uygulanacağına ilişkin ayrıntılı bir geçiş hükmü bulunmuyor. KOSGEB'in söz konusu faaliyetlerde bundan sonra hangi mevzuat hükümlerini esas alacağı konusunda ayrıca açıklama yapılması gerekebilir.

KOBİ hibeleri ve girişimcilik destekleri ne olacak?

Yeni düzenleme, KOSGEB'in girişimcilere ve küçük işletmelere sunduğu mevcut destek programlarını doğrudan değiştiren bir hüküm içermiyor. İşletmelerin hibe, geri ödemeli destek veya finansman programlarına başvuru şartları, ilgili programların kendi mevzuatı ve uygulama esasları çerçevesinde belirlenmeye devam ediyor.

Bu nedenle işletmeler açısından bugünkü kararın doğrudan sonucu, mevcut destek başvurularının iptal edilmesi veya bütün destek ödemelerinin durdurulması değil. Yönetmelik değişikliği, KOSGEB'e dışarıdan kaynak ve hizmet sağlayan destekleyicilere ilişkin eski idari çerçevenin kaldırılmasıyla sınırlı bulunuyor. Kurumun destek programlarında ayrıca bir değişikliğe gidilmesi halinde bunun ilgili mevzuat veya resmî duyurularla açıklanması gerekiyor.

KOSGEB'in 23 yıl önce oluşturduğu destekleyicilik sisteminin yürürlükten kaldırılması, kurumun dış kaynak ve iş birliği süreçlerinde hangi yöntemleri kullanacağı sorusunu da gündeme getiriyor. Ancak yayımlanan yönetmelikte kaldırma kararının gerekçesi açıklanmıyor ve yerine geçecek yeni bir destekleyicilik modeli tanımlanmıyor. Bu nedenle söz konusu adımın yeni bir finansman sistemi oluşturduğu veya mevcut kaynakları azalttığı yönünde bir sonuca ulaşmak için henüz yeterli bilgi bulunmuyor.