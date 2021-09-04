KOSGEB’den Bozkurt esnafına 40 milyon lira kredi

KOSGEB, Bozkurt'ta esnafa 40 milyon lira kredi verecek. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, diğer ilçelerde de şubelerinin geçici olarak oluşturulduğunu anlattı.

Vatandaşa giderek ihtiyaçlarını yerinde gidermeye çalıştıklarını kaydeden Kurt, "Bilindiği üzere 100 bin liraya kadar cirosu olan esnafımıza 100 bin lira sıfır faizsiz bir yıl ödemesiz toplamda 3 yıl ödemeli bir kredi paketimiz var. Cirosu 100 bin liradan yüksek olan esnafımıza da 250 bin liraya kadar kredi imkanı tanıyoruz. Bu çerçevede toplamda burada 40 milyon lira civarında bir kredi hacmini oluşturmuş olacağız. Yine Sinop'ta da buna benzer bir rakam var. Bunu hızlı bir şekilde bankalar üzerinden vatandaşlarımız kullanabilecek. İşletme sermayesi olarak işlerine devam edebilmeleri için zarar ziyanlarını karşılamak üzere bunu kullandırmış olacağız." şeklinde konuştu.