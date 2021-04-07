KOSGEB'den yeni çağrı: 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verilecek

KOSGEB, 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temasıyla 3'üncü çağrıya çıktı. Destek programı kapsamında; akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar yeni destek sağlanacak.

Üçüncü çağrının ayrıntılarını yazılı açıklama ile duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlk ikisinde olduğu gibi bu yeni çağrımızda da KOBİ'lerimize 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Böylece yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Başvuruları, 17 Mayıs'a kadar alacağız. Çağrı sonuçlarını da temmuz ayında açıklamayı planlıyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre; geri ödemeli destek tutarının yüzde 50'ye kadar olan kısmı, 'erken ödeme' olarak verilebilecek. KOBİ'ler çağrı kapsamında en az 8 ay, en fazla 16 ay içinde projelerini tamamlayabilecek.

Nitelikli personel ve yazılım desteği limitleri arttı

Bu arada KOSGEB, ilk iki çağrıda KOBİ'lerden gelen geri dönüşleri de dikkate alarak, personel ve yazılım desteği limitlerini de artırdı. Personel desteği üst limiti, 90 bin liradan 300 bin liraya, yazılım desteği limiti de 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi.

İki çağrıda 654 KOBİ'ye 230 milyon lira destek

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı'nın "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla ilk çağrıya 2019'da çıkıldığını anımsatan Varank, toplamda 258 KOBİ'ye 71,5 milyon liralık desteği onayladıklarını, 2020'deki ikinci çağrıda da artan farkındalık ve talep doğrultusunda 396 KOBİ'nin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldıklarını bildirdi.