KOSGEB'den yeni destek geliyor

22 Ekim 2019

Mehmet KAYA

ANKARA – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB Girişimcilik Destek Programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimciler için, 10 puana kadar faiz desteği verileceğini açıkladı. Faiz destekli olarak kullanılabilecek kredinin üst limiti 50 bin TL olarak belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni faiz desteğini “KOSGEB’in Girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak.” sözleriyle duyurdu.

Bakan Varank, krediye Kredi Garanti Fonunun da teminat vereceğini, kredi kullanan girişimlerin ana para ve faizi ödeyeceğini vurgulayarak, programın ana amacının işletme sermayesine ek katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

Kimler yararlanacak, faiz oranı kaç olacak

Bakanlıktan verilen bilgide, KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programından yararlanan ve yararlanacak olanlar bu faiz desteğini alabilecek. Krediler KOSGEB ile anlaşmalı 10 bankadan kullanılacak. KOSGEB 10 puana kadar bu kredinin maliyetini üstlenecek. Kapsamdaki girişimler işletme ya da makine teçhizat için krediyi kullanabilecek. Vadesi 12 ay olan krediyi kullanan girişimciler, ana para ve yüzde 3,75 faiz ödemesi yapacak. 50 ve 70 bin TL’lik üst limitler üç yıl boyunca geçerli olacak. Girişimciler üç yıl içinde bu limite kadar daha düşük tutarlarda farklı zamanda kredi kullanabilecek.

Bakan Varank: Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu” kuruluyor

Bu arada Bakan Varank, konuşmasında TÜBİTAK, kalkınma ajansları gibi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla teknolojik derinliğe yönelik destekler verildiğini belirterek, sanayide başarılı üretim ve ihracat öykülerinin geleceğini söyledi. Bakan Varank, “Biz istiyoruz ki, daha çok firmamız inovasyonun sunduğu ekonomik getirilerden faydalansın. Elbette bu bir farkındalık meselesi. İşte bu yüzde 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde hem girişimciliğe hem de Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel bir önem verdik. Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kuruyoruz” dedi.

Bakan Varank, platformun yatırımcılara geniş kapsamlı bilgi sunacağını belirtti. Bakanlığın girişimciliği özendirmek ve kolaylaştırmak için erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi çeşitli mekanizmaların geliştirilmesi üzerinde de durduğunu bildirdi. Aynı kapsamda yurt dışından gelen girişimciler için “hoş geldin paketi” de hazırlanabileceğini açıkladı. Bakan Varank, “Tabi ekosistemin geneli için finansman kaynakları da özel bir önem taşıyor. Bu maksatla melek yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Yine, girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler alacağız” diye konuştu.