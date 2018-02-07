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KOSGEB'e yeni başkan

KOSGEB başkanlığına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Cevahir Uzkurt atandı.

KOSGEB'e yeni başkan
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Ekonomi Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Cevahir Uzkurt atandı.

Ekonomi Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne Özcan Dönmez, İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Filiz Köseyener getirildi.

Kaynak: AA

Son dakika KOSGEB Cevahir Uzkurt

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