Kosova, Avrupa'nın savunma yatırımlarına bir yenisini ekliyor

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkede mühimmat üretmek için fabrika açma sürecinin başlatıldığını açıkladı; Kosova Güvenlik Gücü’nün geçmiş yıllara kıyasla asker sayısında iki kat, yıllık bütçesinde ise üç kat artış olduğunu söyledi.

Dost ve müttefik ülkeler

Kurti, “Bugün ordumuzda gördüğünüz silah ve mühimmatlar, NATO üyesi ülkelerden satın alınmıştır. Burada özellikle ABD, Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Hırvatistan’ı vurgulamak gerekir. Silah ve mühimmatların büyük çoğunluğunun ücreti Kosova bütçesinden karşılanmış, kısmen de dost ve müttefik ülkelerin bağışıdır” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Maqedonci de savunma yatırımları konusunda müttefik ülkelerden destek aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde, bu projenin zamanında tamamlanması ve Kosova’ya ait ilk mühimmat üretim fabrikası ile ilk drone tasarım laboratuvarına sahip olması için destek vermeye istekli tüm ilgililerle iletişim kuracağız" dedi.

Kosova Güvenlik Gücü'nün dönüşümü 10 yıl sürecek

Kosova Güvenlik Gücü, "Güç Günü" dolayısıyla her yıl 27 Kasım'da geleneksel olarak Kosova genelindeki kışlalarını halka açıyor. Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan Kosova Güvenlik Gücü'nün 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.