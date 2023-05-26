KOTEV, afette sanal gerçeklik ile Türkiye’de bir ilke imza atacak

Belma A. ÖZGEN

Kahramanmaraş merkezli depremde Kocaeli Ticaret Odası’nın Kocaeli Valiliği koordinasyonunda ciddi katkılar sağladığını söyleyen Etki Akademi Yöneticisi ve KOTO 18.meslek komitesi ve Meclis Üyesi Fatih Özcan, afet farkındalığı konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden hibe aldıkları KOTEV projesinin detaylarını DÜNYA'ya anlattı.

Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı (KOTEV), Özel KOTO Arslanbey OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 3 ortaklı yürütülecek ‘Afet Farkındalığı ile Geleceğe Umutla Bakıyoruz’ projesi kapsamında öncelikle bir afet ekibi kuracaklarını anlatan Fatih Özcan, eğitimlere de ilk olarak Kocaeli İtfaiyesi binasında ya da KOTO merkez binasında başlayacaklarını kaydetti.

Ekip kurulup eğitimler tamamlandıktan sonra bir sempozyum düzenleyeceklerini söyleyen Fatih Özcan, KOTO bünyesindeki işverenlerin özellikle deprem konusunda bilinçlendirilmesi, iş yerlerinin depreme ne kadar hazır olduklarını görmeleri, afet sonrası yapılması gerekenler, yasal sorumlulukların neler olduğuna dair aydınlatılması için oluşturulan projenin hedefinin, başta deprem olmak üzere doğal afetlerin sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmek ve afet bilincini yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

KOTEV projesinde artırılmış ve sanal gerçeklik ile doğal afet simülasyonu yazılımı ile VR gözlüklerin kullanılacağını anlatan Fatih Özcan; bununla Türkiye’de bir ilki başaracaklarını ve deprem, sel ve yangın konularında afet senaryosu oluşturup sanal gözlük ile bunu tüm proje paydaşları ile paylaşacaklarını kaydetti.

Sanal gerçeklik gözlüğünün takıldığında afeti yaşıyormuşçasına etki hissedileceğini anlatan Fatih Özcan, bu konuda yurt dışı örneklerini özellikle Japonya’yı inceleyip örnek alarak projelerini geliştirdiklerini söyledi. Sanal afet gözlüklerini isteyen oda üyelerine günlük ya da birkaç günlüğüne kullandıracaklarını anlatan Fatih Özcan, böylece büyük bir kitleye aktarım yapabileceklerini ve farkındalık oluşturabileceklerine inandıklarını söyledi.