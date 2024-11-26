Kötümser olmak için sebep yok! Bakan Şimşek: 2025'te maliye politikası daha sıkı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, kötümser olunmasını gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayarak, borç ve cari açık sorunlarının çözüldüğünü ifade etti.

Ekonomik göstergelere dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, bütçe dengesi konusunda da önemli mesajlar verdi. Deprem harcamaları hariç bütçenin dengelendiğini belirten Şimşek, "Kötümser olmak için hiçbir sebep yok. Türkiye'nin borç sorunu yok. Cari açık sorununu çözdük. Bütçemiz de deprem harcamaları dışında dengelendi. Geriye yalnızca enflasyon yani hayat pahalılığı kalıyor" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelede sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Şimşek, bu sürecin zorluklarına işaret etti. Vatandaşın kaygılarını anladıklarını ve şikayetlerini dinlediklerini ancak kolay bir çözüm olmadığını söyleyen Şimşek "Olsa tüm ülkeler bunu uygulardı. Enflasyonda şok öncesi döneme dönmek 3 yıl sürüyor. Bu sürecin bir yılı geride kaldı, iki yıl daha var. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek ve bu düşüş hızlanacak" diye konuştu.

Reel sektörün enflasyon beklentilerine ilişkin de konuşan Şimşek, beklentilerin gerçekçi olmadığını söyledi. Şimşek, "Reel sektörün beklentileri, enflasyon yüzde 50’nin altına indiği halde, gelecek 12 ayda gerçekleşen enflasyon kadar. Bu gerçekçi değil. Enflasyon hızla düşecek" dedi.

Bakan Şimşek, 2025 yılında maliye politikaların daha sıkı olacağını ve enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanacağını belirterek, "Türkiye ekonomisi, mali disiplinle birlikte güçlü bir dezenflasyon sürecini başarıyla tamamlayacak" mesajını verdi.