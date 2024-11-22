Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Enerji birleşecek! İşte yeni devin muhtemel ismi: Türk Altın

Koza Altın İşletmeleri, borsada işlem gören Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri ve İpek Doğal Enerji Kaynakları ile birleşme kararı aldı. Bu üç şirket Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında 2020’de kurulan Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Türkiye’nin madencilik ve enerji alanındaki bu önemli şirketlerinin birleşme sürecinin nasıl işleyeceği ise merak konusu oldu. Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde birleşmenin hangi şirket bünyesinde yapılacağına henüz karar verilmediğini yazdı.

Değerleme raporları isteniyor

Güngör’ün yazısına göre; üç şirket ile ilgili uluslararası firmalardan değerleme raporları isteniyor. Bu raporlara göre şirketlerin değeri çıkarılacak. Birleşme defter değerine göre olmayacak. Bunun nedeni ise Koza Altın’ın bünyesinde 100’ü aşkın ve pekçoğu kıymetli olan ruhsatların bulunması. Bu ruhsatların da tek tek değerlemesi yapılacak.

Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Enerji dışında kalan turizmden bilişime, reklam pazarlamadan tedarik şirketine kadar sayısı 12'yi bulan diğer şirketlerin satılarak, sadeleşme yapılması planlanıyor. Böylece TVF bünyesinde birleşen üç ana şirketten doğan bir dev kalacak.

Konuşulan isimler arasında biri öne çıkıyor

Göngör’ün kulis haberine göre; şirketlerin genel kurulları aralık ayında yapılacak. Üç şirketin FETÖ ile anılan isminin değiştirilmesi hedefleniyor. Birkaç alternatif isim belirlendi. Ama 'Türk Altın' öne çıkıyor.

Güngör birleşmeden sonra pek çoklarının satış beklendiğini belirtirken, Türkiye’nin altın üretiminin altın tüketiminin 5’te 1’i olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

* Ben birleşme kararının blok satış getireceğini düşünmüyorum. Ama şu opsiyonu açık bırakıyorum. Bir yıl sonra bu birleşme tamamlandıktan sonra bakarsınız bir kısmının yurtdışında halka arzı gündeme gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ’cü Akın İpek’in malvarlığına el koyulmuştu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finansörlerinden Akın İpek’in tüm şirketleri gibi Koza İpek, Koza Anadolu Metal ve İpek Enerji de Yargıtay’ın müsadere kararının artından 2023’te Hazine’ye geçmişti.

12 Eylül 2024’te ise Hazine bünyesindeki bu şirketler Türkiye Varlık Fonu’na devredilmişti.