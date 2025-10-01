Koza-İpek’in Beyaz Köşkü 4. ihalede satıldı! Satış bedeli belli oldu

Koza İpek Holding'in sahibi FETÖ firarisi Akın İpek'e ait Beyaz Köşk, dördüncü kez satışa çıkarılmasının ardından alıcı buldu.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., KAP’a yaptığı bildirimde taşınmazın KDV dâhil 1 milyar 116 milyon lira bedelle satıldığını duyurdu.

İstanbul Beşiktaş Bebek Mahallesi’nde bulunan 1259 ada, 132-133 parsellerde yer alan köşk için düzenlenen açık teklif ve açık artırma usulü ihalede en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon TL oldu.

Şirket; yönetim kurulu onayının ardından tapu devri işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Alıcıya dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

Koza-İpek Holding ve iştirakleri, darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kontrolüne alındı.

4. ihalede satıldı

Beyaz Köşk’ün ilk satış girişimi geçen yıl mayıs ayında, 750 milyon lira muhammen bedelle yapıldı ancak 27 Haziran’daki açık artırmada alıcı çıkmadı.

Bu kez 24 Mart 2025’te 950 milyon lira + KDV üzerinden yeniden ihaleye çıkarıldı. 6 Mayıs’ta gerçekleştirilen artırmanın ardından satış 7 Mayıs’ta iptal edildi. Gerekçe olarak 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından talebin zayıflaması gösterildi.

Ardından 21 Temmuz’da fiyat 925 milyon liraya düşürüldü, fakat 6 Ağustos’taki üçüncü ihale de talep yetersizliği nedeniyle iptal edildi.

Son olarak köşkün satış fiyatına 115 milyon TL'lik indirim yapıldı. “Açık teklif ve açık artırma” yöntemiyle düzenlenen dördüncü ihalede en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu.