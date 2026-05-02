Kozmetik devinden radikal karar: 10 bin kişiyi işten çıkaracak

La Mer, Tom Ford, The Ordinary ve Aveda gibi markaları bünyesinde barındıran Amerikan kozmetik devi Estée Lauder, ek işten çıkarmalara hazırlanıyor. Şirket, daha önce açıkladığı 7 bin kişilik küçülme planını genişleterek toplam hedefi 10 bine çıkardı.

200 milyon dolar ek tasarruf

Şirketin internet sitesindeki verilere göre Estée Lauder’ın dünya genelinde yaklaşık 57 bin çalışanı bulunuyor. Yeni karar kapsamında mağaza operasyonları başta olmak üzere birçok bölümde personel azaltımına gidilecek.

Şirket yönetimi, yeni kesintilerle birlikte yaklaşık 200 milyon dolarlık ek tasarruf sağlamayı hedefliyor. Böylece dönüşüm planı kapsamında vergi öncesi yıllık tasarruf miktarının 1,2 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Mağazalardan dijital satışa geçiş

İşten çıkarmaların önemli bölümünün ABD’deki büyük mağaza personelini kapsadığı ifade ediliyor. CEO Stéphane de La Faverie, satışları Amazon ve TikTok Shop gibi hızlı büyüyen dijital platformlara kaydırmayı hedefliyor.

Ocak 2025’te göreve gelen De La Faverie, üst üste üç yıl satış düşüşü yaşayan şirketi yeniden büyüme rotasına sokmaya çalışıyor.

Hisseler sert yükseldi

Şirketin yeniden yapılanma planı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Açıklamaların ardından Estée Lauder hisseleri yüzde 13’e kadar yükseldi.

RBC Capital Markets analisti Nik Modi, sonuçların “en kötünün geride kalmış olabileceğini” gösterdiğini belirterek şirketin doğru yönde ilerlediğini söyledi.

Kâr beklentisi yukarı çekildi

Estée Lauder ayrıca mali yılın geri kalanına ilişkin kâr beklentisini artırdı. Şirket, düzeltilmiş hisse başına kâr tahminini 2,35–2,45 dolar aralığına yükseltti. Bu rakam analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin organik satış büyümesinin yüzde 3 seviyesinde olması beklenirken, özellikle parfüm kategorisindeki yüzde 10’luk büyüme dikkat çekti.

Çin satışları toparlanıyor

Estée Lauder’ın uzun süredir zayıf performans gösterdiği Çin pazarında da toparlanma sinyalleri geldi. Son çeyrekte Çin’deki organik net satışlar yüzde 6 arttı.

L’Oréal, LVMH ve Procter & Gamble gibi rakiplerin de Çin’de lüks kozmetik satışlarında büyüme açıklaması, sektörde iyimserliği artırdı.

Gözler Puig görüşmelerinde

Wall Street’in yakından izlediği konulardan biri de Estée Lauder’ın İspanyol güzellik devi Puig Brands ile olası birleşme görüşmeleri. Şirket şu aşamada resmi bir anlaşma açıklamadı.

Bazı analistler olası birleşmenin stratejik açıdan mantıklı olduğunu düşünürken, bazı uzmanlar Estée Lauder’ın mevcut dönüşüm sürecinde bu büyüklükte bir işlemi yönetmesinin zor olabileceğini belirtiyor.