Kozmetik devinden süpermarket zincirine 'sahte ürün' davası

Küresel kozmetik devi Estée Lauder, ABD’nin perakende devlerinden Walmart’a karşı sahte ürün satışı iddiasıyla hukuki süreç başlattı. Şirket, Walmart’ın üçüncü taraf satıcılarının sahte kozmetik ürünleri platformda satmasına izin verdiğini ve bunun marka haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Dava, e-ticaret platformlarında sahte ürün riskine yönelik yeni bir emsal oluşturabilir.

Birçok prestijli marka listede

Estée Lauder Inc. ve bağlı kozmetik markaları, pazartesi günü Walmart Inc.’e karşı açtıkları davada, Walmart’ın online pazar yerinde satılan bazı ürünlerin sahte olduğunu iddia etti. Şirket, özellikle aşağıdaki prestijli markalara ait ürünlerin taklit edildiğini öne sürdü:

- Le Labo

- La Mer

- Estée Lauder

- Clinique

- Aveda

- Tom Ford

Dava dosyasında, Walmart platformunda satılan ve sahte olduğu iddia edilen ürünlerin fotoğrafları da yer aldı.

"Tüketici bu ürünleri Walmart satıyor sanabilir"

Estée Lauder, Walmart’ın internet sitesindeki listeleme biçiminin tüketicilerde yanıltıcı bir algı oluşturduğunu savundu. Şirkete göre, ürün sayfalarındaki sunum şekli nedeniyle ortalama bir tüketici, bu ürünlerin doğrudan Walmart tarafından satıldığını düşünebilir.

Ayrıca Walmart’ın web sitesinde üçüncü taraf satıcıların kalite açısından denetlendiğine dair ifadelerin yer aldığına dikkat çekildi. Estée Lauder, bu durumun Walmart’ın söz konusu satıcıları “seçtiği ve satışa izin verdiği” anlamına geldiğini iddia etti.

Estée Lauder, mahkemeden şu taleplerde bulundu:

- Sahte olduğu iddia edilen ürünlerin ithalatının durdurulması

- Walmart platformunda satış ve reklamların engellenmesi

- Satıcıların ve üreticilerin kimlik bilgilerinin açıklanması

- Walmart’ın bu satışlardan elde ettiği gelirlerin açıklanması

Walmart’tan açıklama

Walmart, dava hakkında yaptığı ilk açıklamada sahte ürünlere karşı net bir tutum sergilediğini belirtti:

“Şikâyetin farkındayız ve sahte ürünlere karşı sıfır tolerans politikamız vardır. Dava resmi olarak tebliğ edildiğinde mahkemeye gerekli yanıtı vereceğiz.”

Gerçek satıcıların kimliği henüz bilinmiyor

Estée Lauder, sahte ürünleri satan üçüncü taraf satıcıların kimliklerinin henüz net olmadığını açıkladı. Bu nedenle dava dosyasında satıcılar “varsayımsal isimlerle” yer aldı.

Şirket, satıcıların gerçek kimlikleri tespit edildiğinde dava dosyasını güncelleyebileceğini belirtti.