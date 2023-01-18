Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 5 şirket hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu 5 kozmetik ve kişisel bakım ürünleri şirketin hakkında soruşturma başlattı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 22.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 22-56/875-M(3), 22-56/875-M(4), 22-56/875-M(5), 22-56/875-M(6), 22-56/875-M(7) kararları ile Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti., Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ve MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi."