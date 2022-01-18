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KP Fitter and Associates Turkey’e bir ay faaliyetten men cezası

Ticaret Bakanlığı, KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim’e mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle bir ay faaliyetten men cezası verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanlığı, KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim’e bir ay faaliyetten men cezası verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen KP Fitter and Associates Turkey Uluslararası Gözetim Ltd. Şti. bir ay faaliyette bulunamayacak. Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

 

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