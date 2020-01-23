KPMG: Perakendede toparlanma sinyali var

23 Ocak 2020

KPMG Türkiye’nin perakende sektörüne yönelik hazırladığı "Sektörel Bakış 2020" raporuna göre; 2019’da ilk çeyrekte ortalama yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 3.9 ve son çeyrekte yüzde 1 küçülen Türkiye perakende sektörünün büyüklüğünün 2019'da 1.1 trilyon TL'yi aştığı tahmin ediliyor.

Rapora göre, sektör oyuncularının nakit kredilerindeki yıllık büyüme hızı 2019'da negatife döndü. Bu durum nakit akışını sarsan talep daralması ile birleşince, takipteki kredi oranı gözle görülür biçimde arttı.

Buna göre, sektördeki takipteki alacaklar 2019 Ekim itibarıyla 24.4 milyar TL seviyesinde bulunurken; tarihi zirve niteliği taşıyan bu rakam, 2018 sonunda 17.5, 2017 sonunda ise 13 milyar TL idi.

AVM'ler tarihte ilk kez yatay seyretti

Normal şartlar altında hızlı büyüyen AVM mecrası ise 2018-2019 döneminin zorlukları sebebiyle tarihte ilk kez yatay seyretti. 2019'da sadece beş yeni AVM açılırken; 2020’de ise dokuz yeni AVM bekleniyor. Sektör 2023'ten itibaren yeni AVM açılmayacağı kanısında.

Rapora göre, 2020 yılında perakende oyuncularının gündeminde Türkiye’deki büyümeden ziyade, yurtdışı yer alacak. Mevcut durumda yurtdışında 4,700 mağazası bulunan Türkiye perakende sektörü oyuncuları, 2020’de yurt dışında 1000'e yakın yeni şube açacak.

2018'deki çalkantı ve 2019'un üçüncü çeyreğine kadar süren dönemde bozulan tüketici güveninin perakende sektöründeki büyümeyi sınırladığına işaret eden KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, göstergelerin ekonomik canlanma işaretleri verdiği Türkiye’de 2020'de perakende sektörünün geçmiş iki yıldan daha iyi performans göstermesinin beklendiğini belirtti.

Öte yandan, perakende sektörünün yaşadığı zorlu makroekonomik koşullara rağmen yabancı yatırımcıların sektöre ilgisi ise görece devam etti.

Küresel perakendede 30 trilyon beklentisi

Rapora göre, 2018’de 1.1 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırım çeken sektör, 2019 yılının ilk 10 ayında makroekonomik kırılganlıklara ve rağmen 837 milyon dolar seviyesinde doğrudan yabancı yatırım çekmeyi başardı.

Rapora göre, 2019'da 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan küresel perakende sektörü ise önümüzdeki üç yıl içinde 30 trilyon doları aşacak.