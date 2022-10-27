KPMG Türkiye ve Akuğur Hukuk stratejik işbirliği için imza attı

Osman KILIÇ/İSTANBUL

KPMG Türkiye ve Akuğur Hukuk Bürosu ve Akuğur Danışmanlık şirketleri arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile beraber KPMG Türkiye ve Akuğur öncelikle kurumsal finansman, yeniden yapılandırma, şirket birleşmeleri ve ortaklıkları ile arabuluculuk alanlarında olmak üzere danışmanlık hizmetleri için birlikte iş geliştirme ve proje yürütme faaliyetlerinde bulunacak. Bu yıl 40. yılını kutlayan KPMG Türkiye ile sektörde 20 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren Akuğur deneyimlerini ve uzmanlıklarını bir araya getirecek.

Akuğur Hukuk'un Anadolu tecrübesinden yararlanacak

Anlaşma ile ilgili açıklamada bulunan KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, “KPMG’nin global olarak üzerinde durduğu en temel büyüme tetikleyicilerinden birisi de sektöründe uzman firmalar ile işbirlikleri yapmak. KPMG Türkiye olarak da danışmanlık hizmetlerimizi müşterilerimize ulaştırırken Akuğur’un derin bilgi birikiminden ve Anadolu’ya yayılan zengin müşteri portföyünden faydalanmak istiyoruz. Dolayısıyla çok önem verdiğimiz bu işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. KPMG Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler: ”Uzun yıllardır tanıdığımız ve beraber birçok kez iş yapma fırsatı bulduğumuz Akuğur ile iş ilişkimizi resmi bir çerçeveye oturtmak istedik ve geniş kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladık” şeklinde konuştu. KPMG olarak bir büyüme hamlesi içinde olduklarını da aktaran Cantekinler, “Bizim vizyonumuz bir numara olmak. Akuğur’un da Anadolu’da bir ağırlığı var bu da bizim ilgimizi çekti. Akuğur ile iş ortaklığı sayesinde Anadolu’ya daha çok ağırlık veririz diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Anadolu’daki şirketlerin yabancı ve yerli yatırımcıya da açık olduğunun altını çizen Cantekinler, “Böyle noktalarda Akuğur ile ortak çalışmak önemli olacaktır. Anadolu’ya da uygun şekilde davranmak ve konuşmak lazım” diye konuştu.

Hedef, Anadolu’daki aile şirketlerinin yeniden yapılanması

Akuğur Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Mehmet Akuğur da, “KPMG’nin uluslararası nitelikteki bilgi ve tecrübesini, ülkemizde bu işbirliği ile hukuk ve arabuluculuk alanlarına taşımaktan ve yeni hizmet alanları ve ürünleri geliştirmekten çok mutluyuz” dedi. Akuğur şöyle devam etti: “KPMG-Akuğur işbirliğinin oluşturacağı sinerjinin ve katma değerin farkındalığı ile hukuk ve danışmanlık alanlarında hep birlikte ülkemizde büyük bir yeniliğe imza atacağımıza inanıyoruz.” Akuğur Danışmanlık Ortağı Yusuf Akuğur ise “KPMG ile yapmış olduğumuz bu iş birliği ile Anadolu’da yer alan şirketlerimize birleşme devralma, finansman hizmetleri ve özellikle de aile şirketlerinin yapılandırılması alanlarında büyük bir potansiyeli hayata geçirme fırsatı sunacağız” bilgisini verdi. “Hedefimiz bu işbirliğiyle Anadolu’daki aile şirketlerinin yeniden yapılanması” diyen Akuğur, Anadolu’daki patronların daha fazla görmek istediği yeni modeller oluşturduklarını ve bunları da KPMG’nin gücü ile beraber farklı bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

(Fotoğraf soldan sağa) KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, Akuğur Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Mehmet Akuğur, Akuğur Danışmanlık Ortağı Yusuf Akuğur, KPMG Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler.