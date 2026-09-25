Kraliyet ailesinin yastık yorgan aldığı 56 yıllık firma iflas sürecine girdi

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ngiltere'de 1970 yılında kurulan ve dünya çapında lüks ev tekstili ve dekorasyon ürünleriyle tanınan Designers Guild, 56 yıllık faaliyetinin ardından kapanma kararı aldı. Londra'nın King's Road bölgesinde amiral mağazası bulunan şirket, özellikle Avrupa pazarında yaşadığı satış kayıpları ve yükselen işletme maliyetleri nedeniyle mali sıkıntılarını aşamadı.

Designers Guild faaliyetlerini durdurdu

The Sun'ın haberine göre, Designers Guild Limited'in iflas yönetimine devredilmesiyle birlikte Interpath şirketinden Rick Harrison ve Howard Smith ortak yönetici olarak atandı.

Şirketin ticari faaliyetleri durdurulurken 93 çalışanın işten çıkarılmasına karar verildi. Az sayıda personelin ise tasfiye işlemlerinde yöneticilere yardımcı olmak üzere görevine devam edeceği belirtildi.

İflas yöneticileri, öncelikle işlerini kaybeden çalışanlara destek sağlamayı ve şirketin kalan varlıkları ile stokları için seçenekleri değerlendirmeyi planlıyor.

Brexit ve Ukrayna'daki savaş satışları olumsuz etkiledi

Designers Guild'in mali sıkıntılarının arkasında, son yıllarda karşı karşıya kaldığı ekonomik ve ticari sorunlar bulunuyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Avrupa'da güçlü bir müşteri kitlesine sahip olan şirket, özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) ve Ukrayna'daki savaşın etkilerinden olumsuz etkilendi.

Bu gelişmeler şirketin satışlarını düşürürken işletme genelindeki maliyetleri de artırdı.

Artan maliyetlerin yanı sıra işletme sermayesine erişimde yaşanan sıkıntılar ve sektör genelinde tedarik zincirindeki teslimat sürelerinin uzaması, şirketin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdı.

Şirketin markası 2025 yılında Dunelm'e satılmıştı

Designers Guild, finansal sorunlarını aşabilmek amacıyla 2025 yılında önemli bir adım atmıştı.

Şirketin markası ve tasarım arşivi, İngiliz ev eşyası perakendecisi Dunelm tarafından satın alınmıştı. İki şirket arasında yapılan stratejik işbirliği kapsamında markanın kullanım hakkı yeniden kurucularına lisanslanmıştı.

Ancak bu anlaşma da Designers Guild Limited'in mali sorunlarını çözmeye yetmedi.

İşletme sermayesi üzerindeki baskının ve tedarik zincirindeki sorunların devam etmesi üzerine şirketin mali durumu yeniden değerlendirildi ve iflas yöneticilerinin atanmasına karar verildi.

Şirketin kurucularından kapanma açıklaması

Designers Guild, 1970 yılında Tricia Guild tarafından kuruldu. Şirketin ortak sahipleri Tricia Guild ile kardeşi ve Üst Yöneticisi (CEO) Simon Jeffreys, kapanma kararının ardından ortak bir açıklama yayımladı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Designers Guild'in kendileri için yalnızca bir işletme değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu belirten kardeşler, yıllar boyunca birlikte çalıştıkları personele teşekkür etti.

Tasarım stüdyosundan depoya, genel merkezden mağazalara kadar çalışanların şirketin başarısında önemli rol oynadığını vurgulayan kurucular, son yıllarda art arda yaşanan sorunların işletmeyi ciddi biçimde etkilediğini ifade etti.

Aylar boyunca sürdürülen çalışmalara rağmen şirketin faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak bir çözüm bulamadıklarını belirten Guild ve Jeffreys, çalışanlarına, tedarikçilerine, müşterilerine ve dostlarına destekleri için teşekkür etti.

"Önceliğimiz çalışanlara destek olmak"

Interpath Genel Müdürü ve ortak iflas yöneticisi Rick Harrison da şirketin kapanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Designers Guild'in 50 yılı aşkın süredir İngiltere'nin iç mimarlık ve dekorasyon alanındaki en tanınmış ve saygın markalarından biri olduğunu belirten Harrison, şirketin son dönemde yaşadığı zorlukların üstesinden gelememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Harrison, önceliklerinin şirketin iflasından etkilenen çalışanlara destek sağlamak olduğunu, kalan stoklar da dâhil olmak üzere şirketin diğer varlıklarına ilişkin seçenekleri değerlendireceklerini açıkladı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nden esinlendi

Designers Guild, lüks kumaş, duvar kâğıdı, mobilya, yatak odası, banyo ve ev aksesuarları tasarlayan, toptan ve perakende satışını gerçekleştiren uluslararası bir marka olarak tanınıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde showroomları bulunan şirket, küresel iç mimarlık ve dekorasyon sektörünün önde gelen markaları arasında gösteriliyordu.

Markanın İngiliz kraliyet ailesiyle de bağlantısı bulunuyor. Designers Guild'in bazı koleksiyonları, Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nin iç dekorasyonundan esinlenerek hazırlanmıştı.