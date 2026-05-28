Kraliyet Darphanesi’nden tarihi satış! Talebe yetişemediler...

İngiltere Kraliyet Darphanesi (Royal Mint), ocak-mart döneminde şimdiye kadarki en yoğun mali yılını geçirdiğini duyurdu. Kurumun açıklamasına göre çevrim içi değerli metal işlemleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Darphane, sermaye kazancı vergisinden muaf altın külçe satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttığını açıkladı. Gümüş tarafındaki yükseliş ise çok daha dikkat çekici oldu. Açıklamaya göre gümüş satışları yüzde 1000 oranında sıçrama yaptı.

Yatırımcıların gözdesi gümüş oldu

Kraliyet Darphanesi, yılın ilk üç ayında öne çıkan metalin gümüş olduğunu belirtti. Bazı yatırımcılar yükselen fiyatları kâr realizasyonu fırsatı olarak değerlendirirken, birçok yatırımcı ise uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu.

Darphaneye geri satılan gümüş miktarının değer bazında yüzde 3300 arttığı ifade edildi. Buna rağmen yatırımcı ilgisinin güçlü kaldığı vurgulandı. Açıklamada, yatırımcıların geri sattıkları her bir ons gümüşe karşılık iki ons yeni gümüş satın aldığı belirtildi.

“Yatırımcılar uzun vadeye odaklandı”

Kraliyet Darphanesi Özel Servet Danışmanı Stuart O’Reilly, yatırımcı davranışlarında önemli bir değişim yaşandığını söyledi. O’Reilly’e göre değerli metaller artık yalnızca alternatif yatırım değil, enflasyona ve olası borsa dalgalanmalarına karşı temel bir koruma aracı olarak görülüyor.

O’Reilly, ilk çeyrek sonrasında fiyatlarda bir miktar geri çekilme yaşansa da bunun yatırımcı güvenini bozmadığını ifade etti. Yatırımcıların kısa vadeli faiz beklentileri yerine uzun vadeli risklere odaklandığını belirten uzman isim, özellikle vergiden muaf İngiliz altın paralarının yoğun talep gördüğünü söyledi.

Dijital altına da yoğun ilgi

Darphane verilerine göre 2025/26 mali yılı boyunca çevrim içi platform üzerinden altın ve gümüş alım-satımı yapan müşteri sayısı yüzde 49 arttı. Müşterilerin yaklaşık yüzde 60’ını ise ilk kez yatırım yapan yeni kullanıcılar oluşturdu.

Öte yandan Kraliyet Darphanesi’nin KDV’siz dijital değerli metal ürünü DigiGold da büyük ilgi gördü. Dijital altın ve gümüş işlemleri, toplam işlemlerin yüzde 54’ünü oluşturdu.