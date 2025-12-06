Kraliyet tacına muhallebili saldırı

İngiltere'de “Take Back Power (Gücü Geri Al)” adlı grubun üyeleri, öğle saatlerinde kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi’ne girerek İngiliz krallarının taktığı tacın cam muhafazasına ünlü İngiliz tatlısı apple crumble ve muhallebi sürdü. Güvenlik görevlileri kısa sürede müdahale ederken, tacın zarar görmediği bildirildi.

“Demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir”

Eylemciler, tacın önünde “Demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir” yazılı pankart açarak, gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti. Grup adına yapılan açıklamada, 2011’den bu yana en düşük gelir grubundaki yüzde 10’un kazancının yüzde 44’ünü vergi olarak ödediği, buna karşın en zengin kesimin yalnızca yüzde 22 oranında vergilendirildiği savunuldu.

“Halk Kamarası” kurulmasını talep ettiler

Aktivistler, süper zenginlere hizmet ettiğini öne sürdükleri mevcut siyasi düzen yerine, çalışanların söz sahibi olacağı bir “Halk Kamarası” kurulmasını talep etti. Eylemcilerden Miriam Cranch, düşük vergi oranlarının toplumsal adaletsizliği derinleştirdiğini belirtirken, Zahra Ali ise ülkedeki boş konut sayısının evsizlerden fazla olmasına dikkat çekti.

4 kişi gözaltına alındı

Londra Metropolitan Polisi, olayla ilgili 4 eylemcinin gözaltına alındığını ve güvenlik gerekçesiyle Londra Kulesi’nin ziyaretçilere geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Aktivistler, hükümet somut adımlar atana kadar şiddet içermeyen protestoları sürdüreceklerini açıkladı.