Kredi devini fena çarptılar! 500 milyon dolarlık dolandırıcılık

BlackRock’un özel kredi birimi HPS Investment Partners ve diğer uluslararası finans kuruluşları, Bankim Brahmbhatt adlı Hintli girişimciye ait şirketlerin neden olduğu büyük bir finansal kaybı telafi etmeye çalışıyor.

Telekom imparatorluğundan küresel dolandırıcılığa

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Brahmbhatt’ın sahibi olduğu Broadband Telecom ve Bridgevoice adlı şirketlerin, sahte telekom varlıkları ve faturalarla 500 milyon doların üzerinde kredi aldığı iddia ediliyor.

Uzun yıllar boyunca uluslararası telekom sektöründe “saygın bir isim” olarak görülen Brahmbhatt, New York merkezli ofislerinden küresel veri ve ses trafiğini yöneten aracı bir iş modeli yürütüyordu. Ancak, 2024 ortasında patlayan skandal, bu imajı tamamen yıktı.

Sahte faturalar, e-postalar ve hayali müşteriler

Mahkeme belgelerine göre Brahmbhatt, 2018’den bu yana sahte faturalar, sahte e-postalar ve düzmece sözleşmeler kullanarak finans kuruluşlarından kredi aldı.

Şirketler, gelecekteki müşteri ödemelerini teminat gösterip borçlanırken, aslında bu müşterilerin birçoğunun var olmadığı ortaya çıktı.

Denetçiler, hatta bazı “müşteri şirketlerinin” bile sahte internet siteleriyle desteklendiğini, bu sayede hem denetim firmalarının hem de finansörlerin kandırıldığını belirtti. İki yıl boyunca doğrulama için kullanılan her e-postanın sahte olduğu tespit edildi.

Dolandırıcılık nasıl ortaya çıktı?

Skandal, Temmuz 2024’te HPS çalışanının e-posta adreslerindeki tutarsızlıkları fark etmesiyle patladı. Yapılan çapraz kontrollerde, Belçika merkezli telekom devi BICS, Bridgevoice ile hiçbir ilişkisi olmadığını açıkladı.

Ardından Deloitte ve CBIZ tarafından yapılan bağımsız denetimlerde, müşteri verileri, faturalar ve sözleşmelerin tamamen uydurma olduğu ortaya çıktı.

Kapanan ofisler, terk edilmiş ev ve lüks arabalar

Skandal sonrası Brahmbhatt, alacaklılarla iletişimi kesip ortadan kayboldu. New York’taki ofisleri ve evi boşaltılmış halde bulundu. Kaynaklara göre Brahmbhatt, Hindistan veya Mauritius’a kaçmış olabilir.

2024 Ağustos’una gelindiğinde, Broadband Telecom, Bridgevoice, Carriox Capital II ve BB Capital SPV iflas başvurusu yaptı. Brahmbhatt da 12 Ağustos 2024’te kişisel iflas ilan etti.

HPS’nin zararı 430 milyon dolara yükselirken, ortak finansör BNP Paribas’ın da 220 milyon dolarlık karşılık ayırdığı bildirildi.

“İşler yasal ve şeffaftı, suçlamalar asılsız”

Uzmanlara göre, BlackRock’un toplam varlık yönetim büyüklüğü 179 milyar dolar olduğu için bu olay finansal açıdan yönetilebilir bir zarar olarak görülüyor.

Ancak skandal, BlackRock ve diğer küresel kredi kuruluşlarının varlık teminatlı kredilerdeki denetim süreçlerini yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Brahmbhatt’ın avukatı ise iddiaları reddederek, “İşler yasal ve şeffaftı, suçlamalar asılsız” açıklamasını yaptı.