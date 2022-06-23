Kredi Garanti Fonu limiti 100 milyar liraya çıkıyor

Canan SAKARYA

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı 60 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor.

AK Parti, Meclis tatile girmeden önce yeni bir torba teklifi Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer alması ve 35-40 madde arasında olması beklenen torba kanun teklifinin gelecek hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Kanun teklifiyle Kredi Garanti Fonu limitinin 60 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye gidilecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, düşük kalan usulsüzlük cezaları yeniden belirlenecek, bazı idari para cezaları da yeniden gözden geçirilerek güncellenecek. Sigorta şirketlerinin teminat vermelerine ilişkin düzenlemelerde torba teklifte yer alacak. Ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu düzenlemelerle son halini alması beklenen torba teklifte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) yetişmiş eleman ihtiyacı karşılanacak. MASAK’ın kamu kurumlarından 100 kişi civarında yetişmiş eleman almasını sağlayacak yasal altyapı oluşturulacak.

Milli Piyango İdaresinin giderlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu kaynağın karşılanmasına dönük düzenlemede torba teklifte yer alacak. Türkiye Varlık Fonuna aktarılan kaynağın yüzde 8’i Milli Piyango İdaresi’ne aktarılacak.

3600 ek gösterge torba teklifle gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesi de torba teklifte yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacağını, birinci derecedeki tüm memur ve emeklilerinin 3600 ek gösterge kapsamına alındığını açıklamıştı.

Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600’den 4 bin 400’e, şube müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergesi 2 bin 200’den 3 bine çıkacak. Ocak 2023 tarihinden geçerli olacak artıştan halen emekli olan kamu görevlileri de yararlanacak.

Öğrenci affı da torba teklife girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup toplantısında Meclise sunacaklarını açıkladığı öğrenci aff ının da ayrı bir teklif olarak değil torba yasa teklifi ile getirilmesi planlanıyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak af düzenlemesi ile çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrılanlara belli şartlarla, yeniden eğitimlerine geri dönme imkan sağlanacak. Daha önceki af düzenlemelerinde olduğu gibi terör suçundan ceza alanlar aftan yararlanamayacak.