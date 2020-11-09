Kredi geri ödemede en başarılı il Hakkari, İstanbul sıralamada 61.

09 Kasım 2020

Hakkari, eylül sonu itibarıyla yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1,54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.

Hakkari'yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,81 olduğu Siirt'in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt'i, yüzde 1,84 ile Kırşehir, yüzde 1,96 ile Rize ve yüzde 1,99 ile Tunceli takip etti.

Kredi geri ödemede en başarısız il Kütahya

Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

Kütahya'yı, yüzde 7,08 ile Mardin, yüzde 6,44 ile Hatay, yüzde 6,39 ile Adana ve yüzde 6,23 ile Diyarbakır izledi.

63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak belirlendi.

Takipteki alacağı 20 milyar liraya yaklaşan Ankara'da ise söz konusu oran yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 52. oldu. 5,8 milyar lira takipte alacağı olan İzmir ise yüzde 3,02'lik oran ile 25. sırada yer aldı.

Takipteki alacak tutarı 1 milyar lirayı aşan il sayısı 19 oldu

Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir takipteki alacakları en yüksek ilk 3 il oldu. Takipteki alacak tutarı 5,4 milyar lira olan Gaziantep dördüncü ve 4,1 milyar liralık takipteki alacak tutarı ile Kocaeli beşinci sırada yer aldı.

Takipteki alacak tutarı 2-4 milyar lira arasında olan iller Adana, Antalya, Bursa, Konya, Hatay ve Mersin olarak sıralandı. Denizli, Kayseri, Manisa, Diyarbakır, Tekirdağ, Balıkesir, Şanlıurfa ve Samsun takipteki alacak tutarı 1-2 milyar lira arasında yer alan illeri oluşturdu.

İllerin takipteki alacaklarının toplam nakdi krediye oranı ile takipteki alacak tutarları (bin TL) şöyle:

İl Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı (yüzde) Takipteki alacaklar Hakkari 1,54 43.640 Siirt 1,81 135.428 Kırşehir 1,84 126.193 Rize 1,96 210.065 Tunceli 1,99 31.085 Karabük 2,11 156.710 Muğla 2,19 874.727 Edirne 2,29 243.883 Bolu 2,32 158.123 Karaman 2,33 148.321 Gümüşhane 2,37 49.390 Bayburt 2,43 26.183 Nevşehir 2,44 156.532 Yalova 2,46 211.457 Aksaray 2,47 185.532 Kastamonu 2,52 216.690 Trabzon 2,61 563.017 Ordu 2,72 378.498 Sinop 2,81 105.135 Kahramanmaraş 2,82 835.244 Bilecik 2,86 200.380 Antalya 2,88 3.953.663 Şırnak 2,96 118.934 Çankırı 2,98 135.972 İzmir 3,02 5.779.501 Bursa 3,03 3.388.221 Muş 3,04 98.870 Denizli 3,08 1.907.206 Niğde 3,08 200.525 Çorum 3,22 436.117 Aydın 3,35 991.657 Yozgat 3,39 245.387 Giresun 3,44 287.885 Bitlis 3,45 129.672 Elazığ 3,46 517.574 Tokat 3,46 307.026 Burdur 3,52 210.778 Kars 3,57 140.099 Bingöl 3,57 86.914 Isparta 3,65 303.827 Balıkesir 3,66 1.156.687 Kırklareli 3,71 368.576 Samsun 3,74 1.062.002 Sakarya 3,77 891.215 Ağrı 3,77 165.391 Erzurum 3,80 594.858 Manisa 3,81 1.432.473 Eskişehir 3,84 956.866 Amasya 3,87 251.316 Malatya 3,93 509.509 Uşak 3,94 344.965 Ankara 3,95 19.663.991 Kilis 4,04 65.963 Zonguldak 4,17 505.710 Van 4,17 455.307 Adıyaman 4,18 364.726 Tekirdağ 4,19 1.252.314 Osmaniye 4,19 414.382 Kayseri 4,21 1.536.699 Çanakkale 4,25 538.249 İstanbul 4,36 63.188.060 Kocaeli 4,47 4.076.489 Artvin 4,47 161.544 Bartın 4,51 166.268 Afyonkarahisar 4,64 642.043 Konya 4,84 3.256.424 Mersin 4,84 2.239.997 Kırıkkale 4,89 246.462 Ardahan 4,93 85.439 Batman 4,94 309.596 Sivas 5,02 585.638 Şanlıurfa 5,70 1.109.554 Erzincan 5,91 222.918 Gaziantep 5,94 5.421.018 Düzce 6,07 509.529 Iğdır 6,15 157.048 Diyarbakır 6,23 1.369.217 Adana 6,39 3.992.478 Hatay 6,44 2.730.818 Mardin 7,08 785.740 Kütahya 7,50 786.826

Kaynak: AA