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Kredi kanalıyla canlandırmanın riskleri

Türkiye’de çalışan kesimin büyük bir kısmını ilgilendiren asgari ücret artışı 2 ucu keskin bir bıçak gibidir...

Kredi kanalıyla canlandırmanın riskleri
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