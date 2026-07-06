Kredi kartı aidatlarına yüzde 70 zam! İade isteyene harcama şartı, taahhüt ve puan teklifi

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Kredi kartı kullanımı milyonlarca kişi için günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelirken, her yıl tahsil edilen yüklü miktardaki kart aidatları yeniden tartışma konusu oldu. Bankaların yıllık kart ücreti 2 bin lirayı aşarken, iade isteyen müşterilere sunulan teklifler de vatandaşı çileden çıkarttı.

Sosyal medyada da bir kullanıcı, kart aidatının iadesi için bankanın 108 bin lira harcama taahhüdü istediğini, hedefin altında kalması halinde ise eksik kalan kısmın ücret olarak tahsil edileceğinin bildirildiğini paylaştı.

Kullanılmayan karta aidat borcu

Nefes Gazetesi'nin haberine göre başka kullanıcı ise 1,5 yıldır kullanmadığı, süresi dolduğu için yenisi de eline ulaşmayan kredi kartına 2 bin liralık aidat borcu ödedi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Tebliğe dikkat çekerek bankaların kart aidatı alabileceğini ancak bunun sınırsız bir hak olmadığını söyledi.

"Banka aidatsız kart vermek zorunda"

Küçük, bankaların tüketiciyi önceden bilgilendirmesi ve onayını alması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yapılması gereken müzakeredir, yani pazarlıktır. Banka, bilgilendirmek ve onay almak zorundadır ancak ücreti doğrudan tahsil ediyor. Yasa da şunu der: Her banka, tüketiciye aidatsız kredi kartı vermek zorundadır."

180 gün kullanılmayan karttan aidat alınamaz

Levent Küçük, mevzuata göre 180 gün boyunca hiç kullanılmayan kredi kartlarından yıllık kart aidatı tahsil edilemeyeceğini belirterek, bu durumdaki tüketicilerin haklarını araması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de kart sayısı 148 milyona yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2026 yılının ilk dört ayı itibarıyla Türkiye'de kredi ve banka kartı sayısı 147 milyon 633 bin 729'a ulaştı.

Kart kullanımının bu kadar yaygın olduğu bir dönemde aidat uygulamasının tüketiciler açısından önemli bir sorun haline geldiğini belirten TÜDER, artan şikayetlere de dikkat çekerek yıllık kart ücretlerinin tamamen kaldırılmasını talep etti.

Aidatlar yüzde 70'e varan oranda arttı

Küçük'e göre kredi kartı aidatlarında son dönemde ciddi artış yaşandı. Bankaların ortak bir ücret tarifesi bulunmadığını belirten Küçük, bazı bankalarda artış oranının yüzde 70'e kadar çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

“En az %50 artış oldu. Bankadan bankaya değişiyor rakamlar, belirlenen standart ücret yok. %70’e kadar çıkıyor zam oranı. Şikâyet geldikçe farklı rakam ve oranlarla da karşılaşıyoruz.”

Aidat kesilirse ne yapılmalı?

TÜDER'e göre tüketiciler, kart aidatı tahsil edilmesi halinde öncelikle bankaya itiraz ederek ücretin kaldırılmasını veya iadesini talep etmeli. Özellikle maaş müşterisi olan ya da uzun yıllardır aynı bankayla çalışan kişilerin pazarlık yapabilir.

Bankanın talebi reddetmesi durumunda ise tüketiciler, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak aidatın iadesini isteyebiliyor.

Levent Küçük, uygun şartların oluşması halinde Borçlar Kanunu kapsamında 10 yıla kadar geriye dönük kart aidatlarının iadesi için dava açılabileceğini belirtiyor.